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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesi ve sanayiciler 'Yeşil OSB' için çalıştayda buluştu

İHA

Uşak Üniversitesi ve sanayiciler 'Yeşil OSB' için çalıştayda buluştu

Uşak Üniversitesi tarafından ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ile Uşak Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle “İklim Değişikliğinin Sanayideki Etkileri ve Çözümleri” çalıştayı gerçekleştirildi.
UTSO Meclis salonunda gerçekleşen çalıştaya, Uşak Milletvekili Op. Dr. İsmail Güneş, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Belediye Başkan Vekili Gökhan Yalçın, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir, Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Çevre Yüksek Mühendisi Hakan Aydoğan, akademisyenler, organize sanayi bölgesi temsilcileri, sanayiciler ve iş insanları katıldı.
Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir, gelişen yeşil mutabakat kavramının OSB’lerde kabuk değişimine neden olduğunu ve tüm dünyada yeşil OSB kavramının projelendirilmeye başladığının altını çizdi. Geri dönüşüm sektörünün çevresel etkilerine değinen Kandemir, “Geri dönüşüm sektörünün doğal kümelenme şeklinde yer aldığı ilimizde, yeşil OSB için pilot bölge olarak seçilen OSB’lere ek olarak Uşak ve Karma OSB’lerimizin de pilot bölge olmasını daha önce ilgili bakanlıklara ilettik. Bu noktadaki çalışmalarımız devam edecektir.” dedi.

“Doğa ve çevre hepimize lazım.”
Rektör Savaş, iktisadi kalkınma ve teknolojik gelişmenin sağladığı refah, verimlilik artışı, konfor ve yüksek yaşam standartları inkâr edilemeyeceğini ancak bununla birlikte nüfus artışı, aşırı kentleşme ve sanayileşmenin yol açtığı baskıların ekosistemimiz üzerindeki etkilerinin yıkıcı boyutlara ulaşabilmekte olduğunu belirtti. Vahşi kapitalizm ve kar hırsı doğayı her geçen gün daha çok tahrip etmekte olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, “Bu tahribat karşısında sel, kuraklık, yangın gibi doğal afetler gittikçe artmaktadır. Bu bakımdan sanayileşme ile doğanın korunması arasındaki hassas dengeyi çok iyi gözetmemiz gerekmektedir. Modern zaman insanın ihtiyaçları ve yaşam biçiminin şekillendirdiği dünyamızda sanayileşme kaçınılmazdır ve temel ihtiyaçtır, bunu söylemek çevre ve onun korunmasında bir çelişki oluşturmaz. Günümüz dinamiklerinde ekosistemdeki büyük değişikliklerle mücadele etmek ve daha yaşanır bir dünya kurmak elimizdedir. İnsana, canlılara ve tüm doğaya saygı göstermeyi salık veren bir medeniyetin mensupları olarak bu aynı zamanda bizler için bir görevdir. Peygamberimizin “Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz!” öğüdüne uygun olarak doğamıza sahip çıkmalı ve onu korumalıyız” dedi.

"Amacımız ortak akıl. Hedefimiz başarı. Uşak’ımızı hep beraber daha yeşil yapacağız.”
Bu çalıştayın konuyla ilgili ikinci faaliyetleri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Savaş, “Çalıştayımızın küresel ısınma ve iklim değişikliğinin endüstri üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri minimize edecek önlemlerin alınması için ülke olarak imza attığımız uluslararası sözleşmelerde yer alan yükümlülükleri yerine getirecek farkındalığı geliştireceğine inanıyorum. Bu farkındalığın doğal bir sonucu olarak bu çalıştay daha yaşanabilir çevre mottosuna da büyük bir katkıda bulunacaktır. İklim değişikliğine çözüm olmak için Uşak Üniversitesi, UTSO, organize ve sanayi bölgelerimiz, sanayicilerimiz, kısaca tüm Uşak ele ele verdik. Tüm katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından yapılan sunumlar sonrasında çalıştay sona erdi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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