Uşak'ta motosiklet devrildi; sürücü öldü
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet araziye devrildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi
Giriş: 25 Nisan 2026 - 01:20
Sivaslı ilçesinde Halil Yozgat (32) yönetimindeki motosiklet, Evrenli Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araziye devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Yozgat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yozgat'ın cansız bedeni, Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ