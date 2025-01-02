Uşak'ta yol kenarında cansız beden bulundu

Uşak'ta yol kenarında, başından sert bir cisimle yaralandığı tespit edilen bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Merkeze bağlı Yapağılar köyü yakınlarında gece saatlerinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık görevlileri, yerde yatan kişinin başından sert bir cisimle yaralandığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Cansız beden, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekiplerce yapılan parmak izi araştırmasında maktulün Barış Dedeoğlu (34) olduğu tespit edildi.

Dedeoğlu'nun cenazesi, Konya'da yaşayan ailesinin teşhis etmesinin ardından kendilerine verildi.

CİNAYET ZANLISININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay bölgesinde yapılan çalışmada şüphelinin A.Ç. (37) olduğu belirlendi. Zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.