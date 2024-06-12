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        Haberler Dünya Usame Bin Ladin'in oğlu Ömer Bin Ladin'den "Rockn Roll" tarzı! | Dış Haberler

        Usame Bin Ladin'in oğlu Ömer Bin Ladin'den "Rockn Roll" tarzı!

        Terör örgütü El Kaide'nin öldürülen lideri Usame bin Ladin'in, 26 çocuğundan en büyük dördüncü çocuğu Ömer bin Ladin, 'Rockn Roll' tarzıyla dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 15:06 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:06
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        Bin Ladin'in oğlundan "Rockn Roll" tarzı!
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        2011 yılında ABD'nin operasyonuyla öldürülen El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin'in en büyük dördüncü çocuğu Ömer bin Ladin, Fransa'daki yaşam tarzıyla gündem oldu.

        Ressam ve yazarlık yapan Ömer bin Ladin Fransa'nın Normandiya kentinde yaşamını sürdürürken, sosyal medyada kot, t-shirt ve deri ceketli 'Rockn Roll' tarzı ve sevgilisiyle el ele tutuştuğu fotoğraf yankı buldu.

        İngiliz eşi Zaina el Sabah ile el ele fotoğrafı sosyal medyada yayılan Ömer bin Ladin 2007-2008 yılları arasında birkaç ay Mısır'da yaşamıştı. 2010 yılında Reuters'e bir röportaj veren Ömer bin Ladin kendisinin ve kardeşlerinin "dünyanın iyi vatandaşları” olmak istediklerini ancak babalarının olmayışı ve El Kaide liderinin çocukları olmaları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söylemişti. Aralarından hiçbirinin El Kaide üyesi olmadığını ifade eden Ömer bin Ladin kardeşlerini bir araya getirmek istediğini söylemişti.

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        #Ömer Bin Ladin
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