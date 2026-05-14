Üsküdar'da park halindeki 3 araç yandı
İstanbul Üsküdar'da park halindeki 3 araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 14 Mayıs 2026 - 06:58
Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi Kıvılcım Sokak'taki pazar yerinde park halinde olan otomobil, cip ve kamyonette bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlarda hasar oluştu. Polis, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
