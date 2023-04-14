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Üsküdar sahilindeki yıkım tartışmasında karşılıklı açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki tahliye ve yıkım çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Üsküdar Kaymakamlığı, söz konusu yapının 'Yapı Kayıt Belgesi'nin bulunduğunu, belgenin iptali hakkında herhangi bir yargı kararı veya idari kararın bulunmadığını bildirdi

Üsküdar sahilindeki yıkım tartışmasında karşılıklı açıklamalar
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DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Salacak Sahili'ndeki tarihi Kuşkonmaz Camii'nin bitişiğindeki kafe ve restoranlar hakkında imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldı. Söz konusu 4 kafe ve restoranın arsa ve işletme sahiplerinin de, İBB'nin aldığı kararla ilgili 5 ay önce mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldığı öğrenildi.

İBB'nin itirazı üzerine ise yürütmeyi durdurma kararının iptaline karar verildi. Bunun üzerine İBB ekipleri yıkımı gerçekleştirmek için sahildeki alana geldi. Olayla ilgili yargı sürecinin devam ettiği öğrenilirken, yıkılmak istenilen taşınmazların da içinde bulunduğu alanın Doğal SİT alanı statüsünde olduğu ve araziyle ilgili tasarrufun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre Üsküdar Kaymakamlığı'nın talimatıyla, yıkılmak istenilen kafe ve restoranların önünde 3 gündür çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor.

ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Üsküdar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İBB tarafından tahliye/yıkım işlemi yapılmak istenen söz konusu taşınmazın maliki tarafından yapılan başvuru üzerine 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16. maddesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen Yapı Kayıt Belgesi bulunmaktadır. Yapı Kayıt Belgesinin tahliye/yıkımı engelleyici mahiyette olduğu, söz konusu belgenin iptali hakkında herhangi bir yargı kararı veya idari kararın da bulunmadığı, dolayısı ile geçerliliğini koruduğu anlaşılmıştır. Diğer yandan, İBB tarafından tahliye/yıkım işlemi yapılmak istenen taşınmazın da içinde bulunduğu alanın taşıdığı doğal SİT alanı statüsü nedeniyle üzerinde tasarruf yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak Kaymakamlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İBB arasında gerçekleştirilen yazışmalarda, bu hususlar açık ve detaylı olarak belirtilmiştir. Söz konusu parselde tahliye/yıkım işleminin gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde yargı kararı bulunduğu iddiası hakkında ise; Yapı maliki tarafından açılan davada 'Yürütmeyi Durdurma' talebinin reddi yönünde verilen 'Ara Karar' olduğu, dolayısıyla şu aşamada; dava konusu tahliye/yıkım işleminin esası hakkında herhangi bir yargı kararının bulunmadığı anlaşılmıştır. Yukarıda belirtilen hususlara rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tahliye/yıkım işleminde ısrar edilmesi üzerine Kaymakamlığımızca 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu´nun 11/a ve 32/b maddeleri uyarınca suçun işlenmesinin ve ileride telafisi mümkün olmayacak sonuçların önlenmesi amacıyla güvenlik önlemleri alınmıştır" İfadelerine yer verildi.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: KAFELER KAÇAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, "Hafta başından bu yana yasal haklarını kullanıp tahliye ve yıkım için bölgeye giden İBB ekipleri, Üsküdar Kaymakamlığının direktifiyle görev yapan polisleri karşısında buluyor. İBB'nin Üsküdar Meydan düzenlemesi içinde kalan 431 Adadaki 4 Kafe, 359 ve 367 Ada içinde kalan 3 işletme için de süreç devam ediyor. Üstelik bazılarının mülkiyeti İBB'ye ait. İBB Encümeninin yıkım kararına, yürütmeyi durdurma istemini reddeden mahkeme hükmüne rağmen, caminin bitişiğindeki kaçak kafe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden korumaya alındı. Mimar Sinan'ın eseri korunacağına, onun estetiği ve bütünlüğünü bozan kafe himaye edildi" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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