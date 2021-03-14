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Üsküdar Üniversitesi akademik personel alımı: Üsküdar Üniversitesi akademik personel alımı başvuru tarihi

Üsküdar Üniversitesi akademik personel alımı başvuru tarihleri belli oldu. Basın İlan Kurum'unda yayınlanan ilanda 52 akademik personel alımı yapılacak olan Üsküdar Üniversitesi akademik personel alımı başvuru tarihi ve alım yapılacak kadrolar açıklandı. Peki, Üsküdar Üniversitesi akademik personel alımı hangi fakülte ve branşlarda yapılacak? İşte detaylar...

Üsküdar Üniversitesi akademik personel alımı: Üsküdar Üniversitesi akademik personel alımı başvuru tarihi

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 56 yeni akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alım ilanında aranan öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceğinin bilgisine de yer verildi. İşte ilanın detayları...

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır." açıklamasında bulundu.

Duyuru Başlama Tarihi13 Mart 2021 (Resmî Gazete’de yayımlanma tarihidir.)
Son Başvuru Tarihi28 Mart 2021 (Resmî Gazete’de Yayım tarihinden 15 gün sonra)
Ön Değerlendirme Tarihi
(Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için)		30.03.2021*
Giriş Sınav Tarihi
(Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için)		31.03.2021*
Sonuç Açıklama Tarihi
(Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için)		01.04.2021*

* Ön Değerlendirme, Giriş Sınav Tarihi ve Sonuç açıklama tarihlerinde ilanımızın Resmî Gazetede yayım tarihine göre değişiklik gösterebilir. Olası değişiklikler Üniversite web sayfasında duyurulacaktır.

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