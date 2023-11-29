Usta eller Atatürk'ün üniformalarını yeniden dikti

Giyim bölümünden usta öğretici Nurşen Köse ise böyle bir projede yer aldığı için gurur duyduğunu, zevkle ve heyecanla kıyafetleri hazırladıklarını belirtti.

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Yeniçeri kıyafetinin gömlek ve kenar sırmalarını işleyen Köse, "Bir sırma bir gün sürüyor, on tane sırma vardı kenarlarda. Güzel, zevkli bir çalışmaydı, çok memnun oldum" dedi.