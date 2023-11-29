Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Usta eller Atatürk'ün üniformalarını yeniden dikti

        Usta eller Atatürk'ün üniformalarını yeniden dikti

        Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri öğrenciyken ve çeşitli görevler sırasında giydiği üniformalarını farklı kaynaklardan faydalanarak yeniden dikti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Usta öğreticilerin hazırladığı koleksiyonda yakasında Harbiyeyi Şahane yazan ve Atatürk'ün öğrenci numarası bulunan Harbiyeli üniforması, kurmay yüzbaşı üniforması, Atatürk'ün kurmay yüzbaşıyken Şam görevi sırasında giydiği yazlık kıyafet, binbaşı olarak Trablusgarp'ta şark gönüllüleri komutanlığı yaptığı sırada kullandığı avcı kıyafeti ve Sofya'da kıyafet balosunda giydiği yeniçeri kostümü yer alıyor.

        2

        El nakışı, el sanatları ve giyim atölyesindeki usta öğreticilerin ellerinden çıkan kıyafetlere yenilerinin eklenmesi için çalışmalar sürüyor. Koleksiyondaki ürünler kentte düzenlenen bazı etkinliklerdeki defilerde de sergileniyor.

        3

        Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'nün araştırma bölümünde görev yapan Neslihan Toprak, enstitünün misyonu dolayısıyla asıllarına uygun çalışmalar yapmayı hedeflediklerini, bu kapsamda Harbiye Müzesi'nde ve bazı kataloglar üzerinde araştırmalar gerçekleştirdiklerini, uzman kişilerden danışmanlık aldıklarını söyledi.

        4

        YAKLAŞIK 6 AY SÜRDÜ

        Dikim ve nakış işlemlerinin yaklaşık 6 ay sürdüğünü aktaran Toprak, çalışmada yer almaktan gurur duyduklarını ifade etti.

        5

        Giyim bölümünden usta öğretici Nurşen Köse ise böyle bir projede yer aldığı için gurur duyduğunu, zevkle ve heyecanla kıyafetleri hazırladıklarını belirtti.

        6

        Yeniçeri kıyafetinin gömlek ve kenar sırmalarını işleyen Köse, "Bir sırma bir gün sürüyor, on tane sırma vardı kenarlarda. Güzel, zevkli bir çalışmaydı, çok memnun oldum" dedi.

        7
        8
        9
        #Atatürkün üniformaları
        #Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        FSM'de 100 yıllık bakım
        FSM'de 100 yıllık bakım
        Tartıştığı karısını piknik tüpüyle öldürdü!
        Tartıştığı karısını piknik tüpüyle öldürdü!
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Finlandiya'dan sınır planı
        Finlandiya'dan sınır planı
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Defalarca bombalanan hastane böyle görüntülendi!
        Defalarca bombalanan hastane böyle görüntülendi!
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt