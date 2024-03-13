Usta sanatçı Uğur Yücel, 'Sandık Kokusu'nda dengeleri değiştiriyor

SHOW TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu’nun kadrosuna usta sanatçı Uğur Yücel dâhil oldu. Geçtiğimiz hafta ekrana gelen 13'üncü bölümde izleyicilerle buluşan Uğur Yücel; Atilla’nın babası, tehlikeli mafya Hasan Başkaya karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

Atilla ile Karsu’nun aşkına engel olan ve Atilla’yı zorla Lale ile evlendiren Hasan Başkaya, bu akşam yayınlanacak yeni bölümde hapisten çıkıyor ve tüm dengeleri altüst etmeye geliyor. Karsu’yu araştırmaya başlayan Hasan Başkaya, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak.

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HASAN İLE FİLİZ’İN YOLU KESİŞİYOR

Karsu’yu araştırırken tesadüfen Filiz ile karşılaşan Hasan, Filiz’in onu terslemesiyle önce şaşıracak, ardından Filiz’i merak etmeye başlayacak. Hasan ve Filiz’in ilk karşılaşmasında neler olacağı şimdiden büyük bir merakla beklenirken, iki usta sanatçı Demet Akbağ ve Uğur Yücel’in bir araya geldiği 'Sandık Kokusu’nda heyecan giderek yükselecek.

Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de...