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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç, 97 yaşında hayata veda etti. Acı haberi oğlu Ümit Kıvanç duyurdu. Kıvanç, perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak

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  • SON DAKİKA HABERİ | Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Halit Kıvanç'ı kaybettik. Usta sunucunun vefatını oğlu Ümit Kıvanç duyurdu.
  • SON DAKİKA HABERİ | Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    Ümit Kıvanç yaptığı açıklamada, "Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek." ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA HABERİ | Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    Acı haber sonrasında siyaset ve spor dünyasından taziye mesajı paylaşıldı.

    AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

    Radyo ve televizyon tarihimizin büyük ismi Halit Kıvanç’ı kaybettik...

    Nezaketi, güleryüzü ve bilgisiyle yaptığı işe değer katan bir isimdi.
    Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
  • SON DAKİKA HABERİ | Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

    Televizyon ve radyo tarihimizin duayeni, usta gazeteci Halit Kıvanç'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

    Kendisini hep güler yüzüyle hatırlayacağız.

    Allah rahmet eylesin.  Mekânı cennet olsun.
  • SON DAKİKA HABERİ | Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

    Heyecanlarımızın sesi, radyo ve televizyonda duayen sunucu HALİT KIVANÇ aramızdan ayrıldı. Pek çok dünya kupasının finalini televizyon ve radyodan sunan, mesleğinde ilklerin ismi Halit Kıvanç’a Allah’tan rahmet; yakınlarına, televizyon ve spor camiasına başsağlığı diliyorum.
  • SON DAKİKA HABERİ | Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER

    Hatıralarımızda derin izler bırakan, ülkemizin yetiştirdiği duayenlerden #HalitKıvanç'ın vefatını üzüntüyle öğrendim.

    Türk basını büyük bir değerini yitirdi...

    Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

    Mekânı cennet olsun...
  • SON DAKİKA HABERİ | Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

    Halit Kıvanç’ı kaybettik

    Kulübümüzün 570 sicil numaralı YDK üyesi, usta gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

    Camiamızın kıymetli isimlerinden Halit Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesi, kederli yakınları ve camiamıza baş sağlığı dileriz.
  • SON DAKİKA HABERİ | Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    GALATASARAY SPOR KULÜBÜ

    Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

    Rekabetin zerafetini bizlere en derinden hissettiren Halit Kıvanç'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
  • SON DAKİKA HABERİ | Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ

    Radyo ve televizyonların efsane spor spikeri ve duayen gazeteci Halit Kıvanç’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

    Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz.
  • SON DAKİKA HABERİ | Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    ERCAN TANER

    Değerli hocam, meslek büyüklerimin üstadı Halit Kıvanç’ı kaybettik. Türk spor yayıncılığının zirvesiydi. Oraya kimse kolay kolay ulaşamaz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
  • SON DAKİKA HABERİ | Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    HALİT KIVANÇ HAKKINDA

    Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 3 ay kadar Siirt-Kozluk (şimdi Batman'a bağlandı) ilçesinde hakimlik yaptı.
  • SON DAKİKA HABERİ | Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı. 1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı.
  • SON DAKİKA HABERİ | Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda nakletti.
  • SON DAKİKA HABERİ | Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    Uzun yıllar TRT'de kültür-sanat, müzik eğlence programları sunan Halit Kıvanç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları'nın da vazgeçilmez sunucusu oldu. Bayramlarda TRT Çocuk Şenliği'ni sunan Halit Kıvanç, geniş bir hayran kitlesine kavuştu.
  • SON DAKİKA HABERİ | Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    Harbiye Açıkhava Tiyatrosu ve İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda çok sayıda konser ve özel etkinliğin sunuculuğunu üstlendi.
  • SON DAKİKA HABERİ | Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    Sunuculukta 50. yılını 2005'te bir jübileyle kutlayan Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200'ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti.
  • SON DAKİKA HABERİ | Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    Yazar, spiker, sanat adamı olarak kabul edilen Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe ile saygın ve eğitici çalışmaları ile hizmet vermesinden dolayı Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından Kariyer dalında büyük ödüle layık görüldü.

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