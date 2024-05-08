Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri dağıtıldı

        Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri dağıtıldı

        Türkiye'nin tiyatro sahnesinde 2016 - 2017 sezonunda başlatılan ve Üstün Akmen'in anısına düzenlenen tiyatro ödülleri, Şaylan Akbaşoğlu Akmen başkanlığındaki seçici kurul tarafından 2023-2024 sezonunda İstanbul'daki oyunlar incelenerek kazananları belirledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 14:49 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ödüller verildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        2016 - 2017 Tiyatro Sezonunda başlatılan merhum tiyatro eleştirmeni, gazeteci ve yazar Üstün Akmen’in anısına düzenlenen Üstün Akmen Tiyatro Ödüllerinin Şaylan Akbaşoğlu Akmen başkanlığında Anta Toros, Ayşen İnci, Derya Özgören, Levent Kurumlu, Kıvanç Terzioğlu, Mahmut Şenol ve Pınar Çekirge'den oluşan seçici kurul üyeleri 2023-2024 sezonunda İstanbul'daki oyunları seyrederek değerlendirdi.

        Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Danışman ve Konsey Üyeleri arasında Şaylan Akbaşoğlu Akmen, Tamer Levent, Suna Keskin, Gülçin Üstüntaş, Şenay Tanrıvermiş, Güler Berkin ve Cengiz Özek bulunuyor.

        REKLAM

        Bu yıl 8'incisi düzenlenen Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri, Bakırköy'de İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde yapılan görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gece Empati Dans Tiyatrosu Hakan Ceyhan Dance Company gösterisi ile renklendirdi.

        Kıvanç Terzioğlu ve Şaylan Akbaşoğlu Akmen'in sunumlarını yaptığı gecede Nişan Şirinyan ve Serpil Tamur'a Ustaya Saygı Ödülü, Mehmet Esatoğlu, Hamit Demir ve Gül Göker'e Üstün Akmen Onur Ödülü, Ani İpekkaya, Suphi Tekniker ve Aysan Sümercan'a Üstün Akmen Emek Ödülü, Kemal Başar'a Üstün Akmen Özel Ödülü ve Prof.Dr. Ayşegül Yüksel'ede Üstün Akmen Tiyatro Eleştirmen Onur Ödülü takdim edildi.

        REKLAM

        2024 Seçici Kurul Özel Ödülü

        • Kozmopolitan Tiyatro - Bay Samir / Gökhan Gürün & Kerim Urun

        • Merdane / Cüneyt Uzunlar

        • Lemur Company - Disko Topu / Nihan Doğa

        2024 Üstün Akmen Teşvik Ödülü

        • Othello! Seyircili İntikam Provası / Meltem Erkultulgu & İpek Sarılar

        • Tebdil-i Mekan / Apartman Sahne

        • Sırrımdaki Kambur / Pray Tiyatro & Kreatif Sanat

        • Yılın Sanata Destek: İBB Kültür A.Ş.

        • Yılın Dekor Tasarımı: Ceyda Balaban, CRAFT - Sığınak

        • Yılın Kostüm Tasarımı: Cemre Melis Çınar, BAHT TİYATRO & VAG YAPIM Bir Yaz Gecesi Rüyası Müzikali

        • Yılın Işık Tasarımı: Cem Yılmazer, PİU ENTERTAİNMENT & ÇOLPAN İLHAN SADRİ ALIŞIK TİYATROSU Küheylan

        • Yılın En İyi Oyun Müziği: Albin Sopa, KATS SAHNE - Caesar İntikam Provası ve Kenan Doğulu, TİYATRO İN - Kim Bu Ben

        • Yılın Koreografisi:Sinem Ceylan, BAHT TİYATRO & VAG YAPIM - Bir Yaz Gecesi Rüyası Müzikali

        • Yılın Dramaturgu: Ömer İvedi, TİYATRO ANTİ - Anahtar Deliğinden Gişeye Bakan Üç Kişi ve Sonat

        • Yılın Ekip Oyunu:Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor, BOĞAZİÇİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU

        • Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu: Gülşah Yavuz ENDLESS ART TAKSİM- Mavi Müzikhol

        Büşra Şensoy, ODA TİYATROSU - Montaigne Diana Chilingaryan, HANGARDZ YAPIM - Yüreğim Dağlardadır

        • Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu: Oğuzhan Aksu & Adil İrfanoğlu, KADIKÖY BOA SAHNE - Ceviz Ağacı Sevkan Çelik & Mahmut Ugar, MERDİVENALTI TİYATRO - Aut

        • Yılın Komedi Oyunu: Sır, GATE PRODUCTİON

        • Yılın Kadın Komedi Oyuncusu: Mahperi Mertoğlu, İBB ŞEHİR TİYATROSU - Gidiş Dönüş Moskova (Retro)

        • Yılın Erkek Komedi Oyuncusu: Tayanç Ayaydın, GATE PRODUCTİON- Sır

        • Yılın Yardımcı Rolde Kadın Oyuncusu: Dilek Uluer, ASMALI SAHNE - Hepimiz Sustuğumuz Yerden Yaralıyız

        • Yılın Yardımcı Rolde Erkek Oyuncusu: Ahmed Saka, MODA SAHNE - Othello

        • Yılın Kadın Oyuncusu: Müge Saut, ALT KAT SANAT - Ten Rengi

        • Yılın Erkek Oyuncusu: Ümit Erlim, DECOLLAGE ART SPACE - Treplev

        • Yılın Yerli Oyun Yazarı: Doğaç Gözüdeli, YAPI TİYATRO - O ZAMAN KÜS ÖLENE KADAR

        • Yılın Yönetmeni: Prof.Dr. Erhan Tuna, TİYATRO TATAVLA - Troya'lı Kadınlar

        • Yılın Prodüksiyonu: Aşık Shakespeare, ÇOLPAN İLHAN SADRİ ALIŞIK TİYATROSU & PİU ENTERTAİNMENT

        • Yılın Müzikali: Dracula, KUMBARA GÖRSEL SANATLAR

        • Yılın Oyunu: Tarihte Yaşanmamış Olaylar, KADIKÖY BOA SAHNE

        • Özel Plaket: EMPATİ DANS TİYATROSU / HAKAN CEYHAN DANCE COMPANY

        Üstün Akmen (1943 -2015)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Üstün Akmen
        #Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri dağıtıldı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Kırmızı ışıkta Belinay'ı hayattan kopardı!
        Kırmızı ışıkta Belinay'ı hayattan kopardı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"