Usulsüz taşınan 300 kg sakatata el konuldu

Antalya'da usulsüz taşınan 300 kilogram sakatata el konuldu
Şanlıurfa'dan otobüsle Antalya'ya gönderilen yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki 3 çuval sakatata el konuldu
Giriş: 03.02.2025 - 13:51 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:51
Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince, şehirlerarası otobüs terminalinde gerçekleştirilen kontrollerde, Şanlıurfa'dan otobüsle usulüne aykırı şekilde taşınan 3 çuval bağırsak tespit edildi.
Piyasaya sürülmesi planlanan yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki bağırsağa el koyan ekipler, otobüs firmasına da ilgili kanun gereğince cezai işlem uyguladı.
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