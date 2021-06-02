Eski milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olan genç kaleci Utku Yuvakuran, fiziği ve refleksleriyle futbolseverlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. İşte, Utku Yuvakuran hakkında merak edilen detaylar...

UTKU YUVAKURAN KİMDİR?

2 Kasım 1997 tarihinden İstanbul'da dünyaya gelen Utku Yuvakuran'ın babası eski milli futbolcu Semih Yuvakuran'dır. Genç kaleci futbola ilk olarak Pendikspor alt yapısında başladı. 2014 yılında Beylerbeyispor ile sözleşme imzalayarak Profesyonel futbol hayatına adım atan Yuvakuran, Spor Toto 3. Lig’de mücadele eden Beylerbeyi Kulübü’nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

İlk profesyonel maçına 19 Ocak 2017'de Beşiktaş ve Darıca Gençlerbirliği arasında oynanan Türkiye Kupası'nda çıkan genç oyuncu, 2017 yılında bonservisiyle Beşiktaş'ın kadrosuna dahil oldu. Yuvakuran'ın Beşiktaş'la 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç kaleci Beşiktaş'ta şu ana kadar daha çok 21 Yaş Altı Ligi'ndeki maçlarda görev yaptı.