        Haberler Gündem Güncel Uyarı ateşinde kaldırımdaki berber vuruldu | Son dakika haberleri

        Uyarı ateşinde kaldırımdaki berber vuruldu

        İstanbul Kağıthane'de okulun karşısındaki parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen gençlere polis memuru H.Ç. uyarıda bulundu. Çıkan tartışmada gençler burnuna vurdukları polis memurunu darp etti. Şüpheliler kaçarken peşlerinden giden polis memurunun açtığı uyarı ateşinde kaldırımdaki berber Hakan B. ağır yaralandı. Hakan B. ambulansla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 16:47 Güncelleme:
        Uyarı ateşinde berber vuruldu

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde bulunan okulun karşısındaki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul polisi H.Ç., parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen gruba uyarıda bulundu.

        DHA'nın haberine göre kısa sürede tartışmaya dönüşen olay sırasında 3 şüpheli, polis memurunu burnuna vurarak darbetti. Kaçan şüphelilerin peşinden giden polis memuru, uyarı ateşi açıp, 'Dur' ihtarında bulundu.

        Bu sırada kaldırımda bulunan berber Hakan B., (48) göğsünden vuruldu. Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları ise park halinde bulunan hafif ticari araca isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Hakan B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        POLİSE SALDIRANLAR YAKALANDI

        Polis ekipleri olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüpheliler M.S.P. (16), S.K.G. (16) ve H.B.'yi (16) kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden poliste suç kaydı olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

