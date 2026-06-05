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        Haberler Yaşam Uydu cihazı takılan 3 yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı

        Uydu cihazı takılan 3 yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı

        Antalya'da yaralı halde bulunduktan sonra tedavi edilerek uydu cihazı takılan 3 yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia Mydas) denize salındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 16:06 Güncelleme:
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        Denize bırakıldılar! Uydu cihazıyla takip edilecek

        Antalya Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi ve DER Tour Vakfı desteğiyle yürütülen "Ölmek İçin Çok Genç" Projesi kapsamında yaralı halde bulunduktan sonra tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan 3 yeşil deniz kaplumbağasına uydu cihazı takıldı.

        Kaplumbağalar ardından Manavgat ilçesi Sorgun Sahili'nden denize bırakıldı.

        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Deval, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akdeniz'de yapılan bilimsel kaplumbağa çalışmalarının yüzde 95'inin ergin dişiler üzerinde yoğunlaştığını ifade etti.

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        "HEDEFİMİZ 1 YIL BOYUNCA UYDUDAN İZLEMEK"

        Uydu cihazı takılan 3 kaplumbağanın da genç bireyler olduğuna dikkati çeken Deval, "Projedeki temel hedefimiz genç bireylerin yaşam alanlarını, göç rotalarını takip etmek. Hedefimiz en az 8 genç bireyi markalayarak 1 yıl boyunca uydudan izlemek. Eğer Manavgat sahillerinin bir beslenme alanı olduğunu kanıtlayabilirsek, bu bölgeleri koruma altına alarak ölüm oranlarını ciddi ölçüde azaltabiliriz" dedi.

        Caretta carettaların Akdeniz'in her sahilinde üreyebildiğini ancak yeşil deniz kaplumbağalarının popülasyonunun çok daha kritik seviyede olduğuna işaret eden Deval, yeşil deniz kaplumbağalarının Akdeniz'de büyük çoğunlukla sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyıları, Türkiye'nin Antalya ve Samandağ arasındaki dar sahil şeridinde yuvalandığını dile getirdi.

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