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        Haberler Dünya Uydu görüntüleme şirketi, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı uydu görüntülerini engellediğini doğruladı | Dış Haberler

        Uydu görüntüleme şirketi, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı uydu görüntülerini engellediğini doğruladı

        Uydu görüntüleme şirketi Maxar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımları dondurma kararı kapsamında Ukrayna ile paylaşılan tüm uydu görüntülerinin engellendiğini teyit etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 15:32 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:32
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        ABD, Kiev'e uydu görüntüleri sağlamayı da kesti
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        Maxar'dan yapılan açıklamada, şirketin ABD hükümeti ile dünya çapındaki müttefik ve ortak ülkelerle uydu görüntüleriyle diğer jeo-uzamsal verileri sağlamak için sözleşmelerinin bulunduğu bildirildi.

        Şirketin bu sözleşmelerinden birinin ABD hükümetince toplanan ticari uydu görüntülerine erişimi sağlayan "Global Enhanced GEOINT Delivery Programı (GEGD)" ile olduğu, ABD hükümetinin GEGD'deki Ukrayna hesaplarını askıya aldığı kaydedildi.

        Bu durum dışında sözleşmelerde herhangi bir değişim olmadığı ifade edilen açıklamada, "Diğer müşterilerimizi ya da onların programlarını veya sözleşmelerini desteklememizde herhangi bir değişiklik yok." ifadesi kullanıldı.

        Uzmanlarca yapılan değerlendirmede Maxar görüntüleri olmadan, insansız hava aracı (İHA) operatörlerinin yeterince hassas hedefleme yapamayacakları ve istihbarat servislerinin Rusya'nın kapasitesini tespit etmekte zorlanacağı belirtildi.

        Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde savunma ve güvenlik konularında kıdemli danışman olarak görev yapan Mark Cancian, ABD yardımlarının süresiz durdurulmasının Ukrayna'nın ekipman alımını yarı yarıya azaltacağını ve ordunun savaşma kabiliyetini zayıflatacağını söyledi.

        Trump, 3 Mart'ta ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımların askıya alınması talimatını vermişti.

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