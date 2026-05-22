Uydu görüntüleri, İran misillemelerinin İsrail üslerinde oluşturduğu hasarı ortaya çıkardı

"Soar Atlas" tarafından yayımlanan ve analiz edilen mart ayı uydu görüntüleri, İran misillemelerinin hedef aldığı Ramat David, Nevatim ve Şimon başta olmak üzere İsrail üslerindeki hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

Paylaşılan uydu görüntülerinde özellikle İsrail'in kuzeyindeki Ramat David Hava Üssü'nde lojistik unsurlar ve askeri ekipmanların bulunduğu alan ile yakıt ikmal alanında saldırılar nedeniyle kayda değer hasar oluştuğu tespit edildi.

Sinyal istihbaratı toplamaktan ve kod çözmekten sorumlu Birim 8200'e bağlı Mishar Üssü'ne 5-10 Mart arasında gerçekleştiği değerlendirilen saldırı izlerine rastlandı. Uydu görüntülerinde, İsrail'in kuzeyindeki üs içindeki bir bina yakınındaki hasar dikkati çekti.

İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesinde bulunan Nevatim Hava Üssü'ne ait uydu görüntülerinde de üs içerisindeki küçük bir askeri mevzide hasar oluştuğu görüldü. Soar analizinde, söz konusu hasarın 25 Mart tarihli görüntülerde net biçimde fark edildiği belirtildi.

Uydu görüntülerinde, İsrail'in kuzeyindeki Şimşon askeri üssünde büyük çaplı bir yangının izlerine rastlandı. Hizbullah'ın 10 Mart'ta üsse İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurduğu hatırlatılan analizde, yangının birkaç gün devam ettiği ve üs içerisinde yaklaşık 200 metrelik bir alana yayıldığı kaydedildi.

Soar analizinde harita ve uydu görüntüleme platformlarından elde edilen 2016, 2024 ve 2025 yıllarına ait yüksek çözünürlüklü görüntüler üzerinde karşılaştırmalarla, Şimşon'da hasar gören alanın geçmişte askeri araç konuşlandırmaları ve lojistik hazırlıklar dahil çeşitli operasyonel faaliyetler için kullanıldığı tespit edildi.

İran, ABD/İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı ve 40 gün süren saldırılara karşılık İsrail'de askeri ve stratejik noktaları füzeli misillemelerle hedef almıştı.

