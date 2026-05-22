Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Uydu görüntüleri, İran misillemelerinin İsrail üslerinde oluşturduğu hasarı ortaya çıkardı | Dış Haberler

        Uydu görüntüleri, İran misillemelerinin İsrail üslerinde oluşturduğu hasarı ortaya çıkardı

        İsrail askeri sansürünün onayının ardından paylaşılan uydu görüntüleri, ABD/İsrail saldırılarına karşı İran'ın yaptığı misillemelerin İsrail üslerinde oluşturduğu hasarı ortaya koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 10:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran misillemelerinin İsrail üslerinde oluşturduğu hasar

        "Soar Atlas" tarafından yayımlanan ve analiz edilen mart ayı uydu görüntüleri, İran misillemelerinin hedef aldığı Ramat David, Nevatim ve Şimon başta olmak üzere İsrail üslerindeki hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

        Paylaşılan uydu görüntülerinde özellikle İsrail'in kuzeyindeki Ramat David Hava Üssü'nde lojistik unsurlar ve askeri ekipmanların bulunduğu alan ile yakıt ikmal alanında saldırılar nedeniyle kayda değer hasar oluştuğu tespit edildi.

        Sinyal istihbaratı toplamaktan ve kod çözmekten sorumlu Birim 8200'e bağlı Mishar Üssü'ne 5-10 Mart arasında gerçekleştiği değerlendirilen saldırı izlerine rastlandı. Uydu görüntülerinde, İsrail'in kuzeyindeki üs içindeki bir bina yakınındaki hasar dikkati çekti.

        REKLAM

        İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesinde bulunan Nevatim Hava Üssü'ne ait uydu görüntülerinde de üs içerisindeki küçük bir askeri mevzide hasar oluştuğu görüldü. Soar analizinde, söz konusu hasarın 25 Mart tarihli görüntülerde net biçimde fark edildiği belirtildi.

        Uydu görüntülerinde, İsrail'in kuzeyindeki Şimşon askeri üssünde büyük çaplı bir yangının izlerine rastlandı. Hizbullah'ın 10 Mart'ta üsse İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurduğu hatırlatılan analizde, yangının birkaç gün devam ettiği ve üs içerisinde yaklaşık 200 metrelik bir alana yayıldığı kaydedildi.

        Soar analizinde harita ve uydu görüntüleme platformlarından elde edilen 2016, 2024 ve 2025 yıllarına ait yüksek çözünürlüklü görüntüler üzerinde karşılaştırmalarla, Şimşon'da hasar gören alanın geçmişte askeri araç konuşlandırmaları ve lojistik hazırlıklar dahil çeşitli operasyonel faaliyetler için kullanıldığı tespit edildi.

        İran, ABD/İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı ve 40 gün süren saldırılara karşılık İsrail'de askeri ve stratejik noktaları füzeli misillemelerle hedef almıştı.

        REKLAM

        İsrail'de askeri sansür

        İsrail'de, askeri ve stratejik alanlara yapılan saldırılar ilişkin yayın yapılması askeri sansür mekanizması tarafından engelleniyor.

        İran misillemelerinin askeri ve stratejik alanlarda yol açtığı hasara ek olarak basının hava savunma füzelerinin ateşlendiği noktaları gösteren görüntü ve fotoğraf yayımlamasına da izin verilmiyor.

        İsrail'de askeri ve stratejik noktalara hasar veren saldırılara ilişkin bilgi, ancak İsrail ordusundaki askeri sansür birimi izin verdikten sonra yayımlanabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'da yollar göle döndü

        Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su ile doldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar, araçlara zarar verdi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
        Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
        Ayşen'in katili cani koca vahşetini anlattı!
        Ayşen'in katili cani koca vahşetini anlattı!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Tecil düzenlemesinde gözler Maliye'de
        Tecil düzenlemesinde gözler Maliye'de
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum