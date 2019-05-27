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UYGAD'ın yeni başkanı Mevlüt Yüksel seçildi

AA

Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Cemiyeti (UYGAD) 2. Olağan Genel Kurulu'nda, genel başkanlığa Mevlüt Yüksel seçildi. Yüksel, "Derneğimiz öncelikle gazetecileri ve yazarları bir araya getirip mesleki sorunları çözme konusunda yardımcı olacak" dedi

UYGAD

Şişli'de bir otelde düzenlenen UYGAD 2. Olağan Genel Kurulu'ndaki seçimde tek aday gösterilen Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel, genel başkanlığa getirildi. 

Toplantı sonrası cemiyet üyelerine verilen iftarda konuşan UYGAD'ın yeni başkanı Yüksel, dayanışma içerisinde faaliyet yürüteceklerini ifade etti.

AA'nın haberine göre; Yüksel, "Biz yıllardan beridir derneği bulunmayan yazarlar ve gazetecileriz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bizi birbirimize yakınlaştırmak ve bazı sorunlarımızı çözme konusunda eksik kalıyor. Derneğimiz öncelikle gazetecileri ve yazarları bir araya getirip mesleki sorunları çözme konusunda yardımcı olacak. Ayrıca internet sitesi ve gazete kurma hedeflerimiz var." diye konuştu.

İftara katılan AK Parti 23. Dönem Milletvekili Cüneyt Yüksel ise medyanın önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"UYGAD; yerel, ulusal ve uluslararası medyayı birleştirmek, mesleki yardımlaşmayı sağlamak için kuruldu. İster yazılı, ister işitsel, isterse görsel olsun, medyanın hepimiz için önemi aşikardır. Etrafımızda olup bitenler hakkında her zaman bilgi sahibi olmaya hepimizin ihtiyacı var. Medya bize elden geldiğince elimizin, gözümüzün, kulağımızın erişemeyeceği noktalardan bilgiler aktarmaktadır. Hiç kuşkusuz güven duyarak karşılayacağımız bir bilginin doğru bir kaynaktan, doğru araçlarla bize ulaşmasını isteriz. Bu bilginin her durumdan değerlendirilmeye, müzakereye ve eleştiriye açık olması gerekir."

Tüm Hukukçular Birliği Genel Başkanı ve UYGAD'ın onursal başkanı avukat Mustafa Kuran ise, yeni kurulda görev alanlara başarılar dileyerek, dernek yönetiminin uluslararası alanda büyük hizmetler yapacaklarına inandığını söyledi.

Program sonunda UYGAD'ın eski ve yeni yöneticilerine katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

İftara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakimliğine seçilen Doç. Dr. Saadet Yüksel, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, iş insanları, akademisyenler, sanatçılar, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve çeşitli medya kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. 

Davetliler arasında, Türkiye'ye yerleştikten sonra İslamiyet'i seçerek Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles de yer aldı.

 

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