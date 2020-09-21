Uyumak; insanın en büyük ihtiyaçlarından birisidir. Uykusuzluk çekenler bu durumun kıymetini daha iyi anlarlar. Bazı insanlar yastığa başını koyar koymaz uyuyabilirler. Ancak bazıları da; belki saatlerce yatağın içerisinde dönerek uyuyamazlar. Uykuya dalamama sorunu genel olarak psikolojiktir. Çünkü yaşanan gün içerisinde tüm stres, olumsuz durumlar ya da bazı çözülmeyen sorunlar kafaya takılır ve düşünceler beyni meşgul ettiği için uyumak güçleşir.

Beyin; uyumamızı sağlayan yönetici organdır; o sinyal vermezse uykuya dalamayız. İşte bu yüzden beyni düşüncelerle doldurdukça sürekli çalışması gerektiği için tüm beden bu rehavete girecek sinyalleri alamaz.

Peki, Nasıl Uyku Gelir?