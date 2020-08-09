Uykuluk nedir? Uykuluk nasıl yapılır? Yemekseverler tarafından merak konusu oldu. Bir sakatat olan uykuluk hakkında detaylar haberimizde...



UYKULUK ÇEŞİTLERİ

Gerdan uykuluk: Kuzunun gerdan kısmında çıkarılır.

Ciğer uykuluk: Kuzunun yürek kısmına yakın yerden çıkar.

Fındık uykuluk: Kuzunun bağırsak kısmından çıkar. Misket şeklinde olup, böbrek üstü yağlarının arasından çıkıyor. Yağlı olması nedeniyle diğer türlerine göre lezzetlidir, fakat dediğimiz gibi yağlı olduğu için kolesterolü de oldukça yüksektir.

UYKULUK NASIL YAPILIR?

Gerekli malzemeler

2 adet süt danası uykuluğu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 fincan sirke

Uykuluk sosu için:

1 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı tereyağı

1 adet domates

2-3 tatlı kaşığı sirke

1-2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kuru nane

YAPILIŞI HAKKINDA

Süt danası uykuluğunu sirkeli su ile iyice yıkayın.

Bir tencereye su koyun, içine tuz ilave edin ve uykulukları kaynayan suya atarak 10 dakika haşlayın.

Haşlanan uykulukları sudan çıkararak sularını süzdürün, iri iri doğrayın ve bir kenara alın.

Domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Tereyağını bir tavada eritin ve uykulukları yağda 10 dakika kadar çevirin.

Sotelenen uykulukları bir tabağa alın,

Ayrı bir tava kullanarak yağı ve unu kavurun, sirkeyi ilave edin domatesleri içine ekleyin ve biraz çevirin.

Bu sosu tabakta bekleyen uykulukların üzerinde gezdirin ve kuru nane ile süsleyerek servis edin.