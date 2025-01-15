Bu sendrom, genellikle gece yatakta dinlenirken ya da otururken ortaya çıkar ve kişinin uyku düzenini bozar, günlük yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bu sendrom ile ilgili detayları birlikte inceleyelim.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU NEDİR?

Huzursuz bacak sendromu, beyinde yeterli miktarda dopamin salgılanmadığı durumda kas hareketlerinin kontrolününün azalmasıyla, karşı konulmaz bir şekilde bacakları hareket ettirme isteği ile ortaya çıkan nörolojik bir hastalıktır. Huzursuz bacak sendromunda, sinir sisteminde bacakları hareket ettirmesi konusunda karşı konulamaz bir hareket etme isteği oluşur ve bu istek daha çok dinlenme ve uyku esnasında ortaya çıkar. Bir hareket bozukluğu olan huzursuz bacak sendromu bu yüzden uyku ile de ilişkilidir.

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HUZURSUZ BACAK SENDROMU NEDEN OLUR?

Huzursuz bacak sendromunun nedeni henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Beyinde hareketin oluşumunu sağlayan bazal ganglionların çalışma şekli ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bazal ganglionlar vücudun hareketlerini düzenleme amacıyla dopamin isimli hormonu kullanır. Beyinde bulunan bu ganglionlar yeterli miktarda dopamin alamazsa hareketleri olması gerektiği kadar verimli bir şekilde düzenleyemezler. Bu durum huzursuz bacak sendromuna yol açabilir. Huzursuz bacak sendromu nedenlerinden kısaca şu şekilde bahsedilebilir:

- Genetik: Huzursuz bacak sendromunda genetik yatkınlık söz konusudur. Ebeveynlerde ve kardeşlerde bu hastalığın var olması kişi için potansiyel bir risk oluşturur.

- Demir Eksikliği: Huzursuz bacak sendromu semptomlarının vücuttaki düşük demir seviyeleri ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bazı vakalarda demir eksikliğinin giderilmesi ile sendrom semptomlarının gerileme gösterdiği bilinmektedir.

- İlaçlar: Bazı ilaç gruplarının kullanımı huzursuz bacak sendromuna neden olabilir ya da mevcut semptomları kötüleştirebilir. Bu nedenle hekim ile görüşme sırasında kullanılan ilaçlardan bahsedilmelidir.

- Gebelik: Hamilelikte hormonal değişiklikler, demir ve vitamin eksiklikleri sendrom belirtilerinin kötüleşmesine neden olabilir. Ayrıca bazı insanlarda ilk gebelik ve özellikle de son trimesterde huzursuz bacak sendromu ortaya çıkabilir. Belirtiler çoğunlukla doğumdan sonra kaybolabilir.

- Böbrek Yetmezliği: Böbrek yetmezliği durumunda sıklıkla gelişen bir durum da anemidir. Böbreklerdeki işlev bozuklukları demir depolarının azalmasına neden olabilir. Bu ve vücut kimyasındaki diğer değişiklikler sendroma neden olabilir veya mevcut sendromu kötüleştirebilir.

- Omurilik Sorunları: Huzursuz bacak sendromu nörolojik bir hastalıktır. Omuriliğin hasar görmesi veya yaralanması durumunda bu hastalık ortaya çıkabilir. Ayrıca omuriliğe anestezi uygulanmış olması da hastalığın görülme riskini arttırır. - Periferik Nöropati: Şeker hastalıkları gibi faktörler bazen el ve ayaklardaki sinirlerde hasarlara neden olabilir. - Romatizmal Hastalıklar: Fibromiyalji, osteoartrit ve romatoid artrit gibi hastalıkları ile birlikte huzursuz bacak sendromu da gelişebilir. - Diabetes Mellitus Tip 2: Huzursuz bacak sendromunun sıklığının arttığı diğer bir durum da diabetes mellitus isimli endokrin hastalıklardır. Diyabetli hastalarda %17-27 oranında huzursuz bacak sendromu gelişebilir. - Multiple Skleroz: Multiple skleroz ile huzursuz bacak sendromu birlikte görülebilen ve birbirlerinin sekonder nedenleri olarak kabul edilen iki hastalıktır. REKLAM HUZURSUZ BACAK SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR? Huzursuz bacak sendromu belirtileri tarifi zor bir şekilde ortaya çıkarak özellikle ayak ve bacak bölgesinde ve kollarda ağrı, karıncalanma, yanma ve kaşıntı şeklinde görülür. Gece ve akşam saatlerinde şiddetlenme eğilimi gösteren huzursuz bacak sendromunun belirtileri şöyle sıralanır: - İstemsiz şekilde oluşan bacak hareketleri - Gece ve akşam saatlerinde şiddetlenen ağrı - Hareketle rahatlama hissi - Dikkat eksikliği - Konsantrasyon problemi - Bacaklarda kaşıntı, yanma ve zonklama hissi - Yine bacaklarda uyuşma ve karıncalanma - Halsizlik ve uykusuzluk - Huzursuz hissetme - Akşamları ve uyku sırasında bacaklarda seğirme HUZURSUZ BACAK SENDROMU NASIL TEŞHİS EDİLİR? Huzursuz bacak sendromu teşhisi için hekimler şu soruların yanıtlarını araştırabilir: - Hasta ağrı ve çekilme gibi hislerin ortaya çıktığı bacakları hareket ettirme dürtüsünde mi? - Semptomlar dinlenme ya da hareketsizlik sırasında artış gösterme veya başlama eğiliminde mi? - Esneme, yürüme ve egzersiz sırasında kısmi veya tam rahatlamalar gerçekleşiyor mu? - Belirtiler çoğunlukla akşam ve gece saatlerinde mi ortaya çıkıyor veya artış gösteriyor? - Sağlık geçmişinde bilinmesi gereken tıbbi durumlar nelerdir, bu semptomlara neden olabilen başka bir sağlık sorunu mevcut mudur?