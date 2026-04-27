Uyuşturucu kovalamacası! 2 gözaltı!

Eskişehir'de ‘dur’ ihtarına uymayınca polisin lastiklerine ateş ederek durdurduğu otomobilde 274 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bursa kara yolu üzerindeki uygulama noktasında önlem alan ekipler, plakası belirlenen otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymayınca, otomobil, lastiklerine ateş edilerek durdurdu. Otomobilden inmemek için direnen şüpheliler E.E. ve İ.P., koçbaşıyla araç camları kırılarak yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde tabanca ve mermi ele geçirilirken, aracın torpidosunda ise 274,40 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan E.E. ve İ.P., sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan otomobil sürücüsüne polisin ihtarına uymadığı gerekçesiyle 20 bin lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.