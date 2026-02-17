Canlı
        Uyuşturucu soruşturmasında şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı

        Uyuşturucu soruşturmasında şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı

        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alırken, şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 15:49 Güncelleme: 17.02.2026 - 15:58
        Edis hakkında yakalama kararı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhuşa teşvik ve aracılık etme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, şarkıcı Edis’e ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Edis’in Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile aynı konudan dolayı yakalaması olduğu öğrenildi.

        Şarkıcı Edis'in Brezilya'da olduğu bildirildi.

        ÜNLÜLER GÖZALTINDA

        Operasyonda, şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, boksör Adem Kılıçcı, Furkan Koçan, iş adamı ve 'Terzi' isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, gözaltına alındı. Öte yandan şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı Haberi Görüntüle
        #Edis
        #uyuşturucu
        #yakalama kararı
