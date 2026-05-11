Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Uyuyamayan anne faciayı önledi! | Son dakika haberleri

        Uyuyamayan anne faciayı önledi!

        Adana'da elektrik kablolarından çıktığı öne sürülen yangında 3 konteyner ile 4 çadır kül oldu. Çadırlarda ve konteynerlerde yaşayan 13 kişi, annenin yangını fark etmesi üzerine son anda kurtuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 09:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuyamayan anne faciayı önledi!

        Adana'da elektrik kablolarından çıktığı öne sürülen yangında 3 konteyner ile 4 çadır kül oldu. Çadırlarda ve konteynerlerde yaşayan 13 kişi, ilaç kullandığı için uyuyamayan annenin yangını fark etmesi üzerine son anda kurtuldu.

        İHA'nın haberine göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çaputçu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar önce çadırda yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan konteynerlere de sıçradı. Gece yarısı çıkan yangında 4 çadır ile 3 konteyner kullanılamaz hale geldi.

        Yangın sırasında bölgede yaşayan 13 kişinin ölümden dönmesi ise anne Zehra Taş sayesinde oldu. Rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı ve uyuyamadığı öğrenilen anne Taş, duyduğu ses üzerine dışarı çıktığında alevleri fark etti. Çevredekilere bağırarak haber veren anne, içeride uyuyan aile bireylerinin dışarı çıkmasını sağladı.

        Yangında eşyalarının tamamen yandığını söyleyen İsmail Taş, yaşadıkları korku dolu anları anlatarak, "Elektrik kablolarından kıvılcım çıkması sonucu çadırlarımız yandı. Daha sonra yan tarafta bulunan konteynerler de yandı. Biz gece müdahale etmeye çalıştık. 4 çadır ve 3 konteyner yandı. Olay gece 12 civarında oldu. Ben uyuyordum, annem uyandırdı. Annem de uykuda olsaydı hepimiz giderdik. Annem ilaç kullandığı için geceleri uyuyamıyor. Her şeyde bir hayır var diyorum. Annemiz sayesinde hayatta kaldık" dedi.

        Alevleri ilk fark eden anne Zehra Taş ise, "Yangın çıktı, hiçbir şeyimiz kalmadı. İlaçlarımı içtim, uyumaya çalışıyordum. Bir ses duydum, baktığımda yangın çıkmıştı. Hepsi içerideydi. Ben uyanık olmasaydım hepsi gidiyordu" diye konuştu.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da deniz ekosistemi araştırılıyor

        Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından yürütülen "Deniz Biyoçeşitliliği ve Okuryazarlığı Projesi" kapsamında Marmara, Ege ve Akdeniz'de deniz ekosistemine yönelik bilimsel araştırma gerçekleştiriliyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        İran'ın ABD'ye yanıtı ne oldu?
        İran'ın ABD'ye yanıtı ne oldu?
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Ek doğum izni için  son 5 gün
        Ek doğum izni için  son 5 gün
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı