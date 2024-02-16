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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da bir adam uzaklaştırma kararı bitince kapıyı kırıp silah çekti! - Güncel haberler

        Olası kadın cinayeti KADES ile önlendi! Uzaklaştırma kararı bitince kapıyı kırıp silah doğrulttu

        Samsun'da bir kişi, hakkındaki uzaklaştırma kararı bitince eski sevgilisinin evine balkon kapısını kırarak girdi. Şiddet mağduru olan kadının 2 kızından biri bu sırada KADES uygulamasını kullanınca anne ve çocukları polis tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 14:38 Güncelleme: 16.02.2024 - 15:11
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        Uzaklaştırma bitince kapıyı kırıp silah çekti!
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        Samsun'un Atakum ilçesinde Ş.T., daha önce birlikte yaşadığı kadının evine uzaklaştırması bitince balkon kapısını kırıp girdi.

        DHA'nın haberine göre Ş.T.'nin silah doğrultması üzerine annelerinin sesini duyan evdeki 2 kızdan biri KADES uygulamasını kullandı. Anne ve 2 kızı polis tarafından kurtarılıp, şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf: İHA

        Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hakkında 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı bulunan Ş.T., bu süre bittikten sonra 2 kızıyla birlikte yaşayan G.Y. (38) isimli kadının evine gitti.

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        TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Balkon kapısını çekiç ve murç ile kırarak evin yatak odasına giren Ş.T., daha önce 8 yıl birlikte yaşadığı G.Y.’ye silah doğrulttu. Bağırış seslerini duyan G.Y.’nin kızı Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ni (KADES) kullanarak polisi çağırdı.

        Fotoğraf: iStock

        Ekipler, 1,5 dakikada olay yerine giderek anne G.Y. ve 2 kızını kurtardı. Olayla ilgili Ş.T., 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 1 çekiç ve 1 murç ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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