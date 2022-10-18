UEK NE İŞE YARAR?

Bu dijital eğitim platformu ile tüm kamu kurumları, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimleri için hazırladıkları eğitimleri; video, sunu, canlı sınıf veya webinar yöntemleriyle gerçekleştirebiliyor.

Senkron ve asenkron eğitimlerin birlikte sunulduğu Uzaktan Eğitim Kapısı'nda, ölçme ve değerleme sisteminin yanı sıra geliştirilen raporlama sistemi ile eğitimlerin takip edilmesine ve veri üretilmesine olanak sağlanıyor.