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        Haberler Gündem Uzanarak motosiklet sürünce ehliyetinden oldu

        Uzanarak motosiklet sürünce ehliyetinden oldu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde, motosikletini yüzüstü uzanarak kullanıp trafiği güvenliğini tehlikeye düşüren 18 yaşındaki E.A.'ya 7 bin 313 lira ceza yazıldı, ehliyeti süresiz iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 18:40 Güncelleme: 04.08.2025 - 18:50
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        Uzanarak motosiklet sürdü!
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        Adapazarı-Karasu kara yolunda bugün bir sürücünün motosikletini yüzüstü uzanarak kilometrelerce seyrettiği başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

        Sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, motosikletin sahibinin E.A. olduğunu belirledi.

        E.A. hakkında ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı. E.A.’ya 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince 7 bin 313 TL trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi de süresiz iptal edildi.

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        Motosiklet ise trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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