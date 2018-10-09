Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan uzman çavuş, astsubay ve subay maaşları hakkında merak ettiğiniz herşey haberimizde...

2018 SUBAY MAAŞLARI NE KADAR?

Subay sınıfı ilk rütbe olan teğmenlerin yeni mezun olanların maaşları 4.000 TL'den başlıyor. Bu maaş subayın hangi yerde çalıştığı, hangi kadroya göre atandığı, tek ve sabit bir rakam olup olmadığı, evli ve çocuklu olma durumları belirleyicidir. 2018 yılı itibariyle 4.000-4.550 TL arasında maaşlarda değişim olduğu biliniyor. Ayrıca hudut birliğinde, Kıbrıs’ta ve doğuda görev yapılıyorsa bu maaşlarda artış olmaktadır. Bunun dışında 750-1500 lira arasında birliğin olduğu yere göre değişmekle birlikte maaşa ek OHAL tazminatı da verilmektedir. Sonuç olarak yeni mezun teğmen maaşı 6.200 TL’nin üzerine çıkabilmektedir. Subay sınıfında Üsteğmen 4 bin 300, yüzbaşı 4 bin 500, binbaşı 4 bin 700, yarbay 5 bin 600 ve albay 6 bin 400 TL maaş almaktadır.

2018 ASTSUBAY MAAŞI NE KADAR OLDU?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan Astsubay rütbesine mensup rütbeli personellerin aldığı maaşlar ortalama 4 bin lira ile 5 bin TL arasında değişiklik göstermektedir. Yine bu tutar kıdem, tazminat, sınıf, görev, aile, çocuk vb. gibi durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Mesela; Meslekte 20 yılını geçirmiş kıdemli başçavuş rütbesine gelmiş bir astsubay 2018 yılı itibari ile 4.830 TL civarında maaş almaktadır. Bu maaşa doğuda çalışıyorsa terör tazminatı olan ek 900 TL ücret ve görevin muhteviyatına göre ödenen para dahil edilmemiştir.

2018 UZMAN ÇAVUŞ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Türkiye'de uzman çavuş maaşları 3 bin 500 lira ile 4 bin TL arasında değiştirmektedir. Her rütbeli personel bulunduğu görev, meslek sınıfı ve kıdemine göre bu maaşlar arasında değişim göstermektedir. Uzman çavuşlar da sınıflara göre daha yüksek maaş alabilmektedir. Uzman çavuşun 6 yaşından küçük ya da büyük çocuğunun olup olmama durumu ve ailesinin durumu aldığı maaşta belirleyici olmaktadır. Uzman çavuşlar için ek olarak ödenen miktarlar şöyledir;

- Çalışmayan eş için alınan aylık yardım ücreti: 262,00 TL

- Emekli eş için alınan yardım ücreti: 30,44 TL

- 6 Yaşından küçük çocuk için alınan yardım ücreti: 77,11 TL

- 6 Yaşından büyük çocuk için alınan yardım ücreti : 49,97 TL olarak ek yardım ödenir.

DEVLET BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda: "Şehit olanların uzman çavuş olması dikkat çekmiştir. Bizim için uzman çavuşların özlük haklarının düzeltilmesi, 3600 ek göstergeden yararlanmaları tarihi bir görevdir. Sözümüz sözdür. 24 Haziran'da söylediğimiz her şeyin olması için çalışacağız. Kahramanşar mahçup kalamaz, yüzüstü bırakılamaz. "

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