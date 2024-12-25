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        Haberler Bilgi Yaşam Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik MEBBİS başvuru ekranı: 2024 MEB Uzman ve Başöğretmenlik başvuru kılavuzu, tarihi ve şartları açıklandı

        Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik MEBBİS başvuru ekranı: 2024 MEB Uzman ve Başöğretmenlik başvurusu ne zaman bitecek?

        Milli Eğitim Bakanlığı, Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru kılavuzunu yayınladı. Öğretmenlik alanında uzmanlaşmak ve başöğretmen olmak isteyenler için başvurular 25 Aralık yani bugün başlıyor. Kılavuzda, uzman ve başöğretmenlik başvurularıyla ilgili süreçler detaylandırılırken, eğitim programına katılım için gerekli şartlar ve tarihler de açıklandı. Başvuru MEBBİS ekranı üzerinden yapılıyor. Peki Uzman ve Başöğretmenlik başvurusu ne zaman bitecek ve başvuru nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 09:16 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:14
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        Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları MEBBİS ekranı üzerinden tamamlanıyor. MEB tarafından belirlenen takvime göre Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programları başvuruları ilerleyecek. Yayınlanan kılavuza göre başöğretmenlik başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular MEBBİS ekranı üzerinden tamamlanacak. İşte Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ekranı ve tüm detaylar

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        UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN ÜNVANI İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kılavuzda, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi. Kılavuza göre, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programlarına başvurular, 25 Aralık 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

        MEBBİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI EĞİTİMİ KILAVUZU YAYIMLANDI!

        Millî Eğitim Bakanlığınca, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan "2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı.

        ÜNVANLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı sertifikaları, 27 Aralık'tan itibaren düzenlenecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı verilenler, sertifikalarının düzenlendiği tarihten itibaren öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.

        Uzman ve başöğretmen ünvanları için düzenlenecek eğitim programı uzaktan eğitim yöntemiyle "Öğretmen Bilişim Ağı" üzerinden yapılacak.

        BAŞÖĞRETMEN VE UZMAN ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI

        Uzman öğretmen ünvanı için;

        Öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

        Hâlen öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

        Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

        Uzman öğretmen ünvanı için düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

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        Başöğretmen ünvanı için;

        Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

        Hâlen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

        Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

        Başöğretmen ünvanı için düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

        Ayrıca, 18/10/2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler; 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte yirmi yıllık çalışma süresini tamamlamak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak ve Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamak kaydıyla başöğretmen ünvanı alabileceklerdir.

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