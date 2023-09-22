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        Haberler Gündem Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak ve başvuru ücreti ne kadar?

        Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak ve başvuru ücreti ne kadar?

        Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuru tarihleri, eğitimlerin tamamlanmasının ardından gündeme geldi. 26 Eylül-03 Ekim günleri arasında yazılı sınav başvuruları alınan Uzman öğretmenlik sınav başvuru ücreti 530 TL olarak açıklandı. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. İşte 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuru tarihlerine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 12:57 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:57
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        1

        Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Kariyer Basamakları Sınav takvimiyle netlik kazandı. Eğitimlerinin tamamlanmasının ardından gözler uzman öğretmenlik ile başöğretmenlik sınav başvurularına çevrildi. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu ile uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuru tarihleri belli oldu. İşte 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuru tarihleri...

        2

        ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI NE ZAMAN?

        Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, Bakanlık internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 19 Kasım 2023'te, Türkiye saati ile saat 10.00'da 81 il sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

        3

        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

        Adaylar, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuru sırasında seçtikleri ilde bulunan sınav merkezlerinde girecek. Öğretmenler ve uzman öğretmenler, "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden 25 Eylül-4 Ekim'de yazılı sınava başvuruda bulunabilecek.

        4

        ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLAR BAŞVURU YAPABİLECEK!

        Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin başvuruları, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler ve uzman öğretmenler de aranan şartları taşımaları kaydıyla yazılı sınava başvuruda bulunabilecek.

        5

        SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Adayların fotoğraflı sınav giriş belgesi, 13 Kasım 2023'te "http://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlanacak.

        6

        SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları ise 24 Kasım 2023'ten itibaren "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

        2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Uygulama Kılavuzu İçin Tıklayınız.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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