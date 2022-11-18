Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava sayılı saatler kala, MEB tarafından yayınlanan uzman ve başöğretmenlik örnek sınav soruları ve cevapları günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak ve sınavda 70 puan alanlar başarılı sayılacak. İşte Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik örnek soru ve cevapları...