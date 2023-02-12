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Uzmanlar açıkladı! İşte deprem bölgesinde temiz su elde etme yöntemleri…

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem çevre illerden Gaziantep, Hatay, Malatya, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana ve Adıyaman'ı derinden etkiledi. Birçok kayıp verdiğimiz bu felaket sonrası uzmanlar deprem bölgesinde temiz su bulmanın yöntemlerini açıkladı. İşte ayrıntılar...

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  • Uzmanlar açıkladı! Deprem bölgesinde nasıl temiz su elde edilir?

    Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Adana, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ı da etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından en büyük sorunlardan biri olan su bulma konusunda uzmanlar bazı açıklamalarda bulundu ve işe yarayacak yöntemlerden bahsetti. İşte deprem bölgesinde temiz su bulmanın yöntemleri...
  • Uzmanlar açıkladı! Deprem bölgesinde nasıl temiz su elde edilir?

    TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ AÇIKLADI!

    Türk Tabipleri Birliği afet bölgesine yeterli ve güvenli içme ve kullanma suyu sağlanması için şu yöntemleri sıraladı;

    Şişelenmemiş ve kaynağı belli olmayan suyu mutlaka kaynatın ve 1 dakika boyunca soğutarak tüketin,

    Afet durumunda suyu dezenfekte edebilmek için klor bileşikleri kullanılabilir. Bunun için hazır klor tabletlerinin üzerinde yazan talimatları uygulamanız gerekmektedir. Eğer klor tableti bulamıyorsanız evde kullanılan çamaşır suları klorlama açısından bir uzman gözetiminde kullanılabilir. 

    **İşi bilen bir uzman yanınızda olmadan kimyasal yöntemleri kullanmayınız. Ölümle sonuçlanabilir.**
  • Uzmanlar açıkladı! Deprem bölgesinde nasıl temiz su elde edilir?

    TTB, afet bölgesinde su gereksiniminin karşılanması ve riskli durumlar oluşmasına olanak verilmemesi için aşağıdaki yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı; 

    Afet sonrasında kişi başına günlük su gereksinimi kişi başına en az 7 litre (ideali 15-20 litre) olarak planlanmalıdır.

    İdeal olan ruhsatlı ve şişelenmiş suların kullanımıdır fakat bu imkanın sağlanamadığı görülmektedir.
  • Uzmanlar açıkladı! Deprem bölgesinde nasıl temiz su elde edilir?

    Şişelenmemiş ve kaynağı belli olmayan bir su kullanılacaksa su tam kaynamaya başlamasının ardından bir dakika sonra soğutularak tüketilebilir.

    Afet koşullarında suyu dezenfekte etmek için klor bileşiklerinden yararlanılabilir. Bunun için hazır klor tabletleri üzerindeki talimatlar ile kullanılabilir. Ancak bu olanak yok ise evlerde kullanılan çamaşır suları klorlamada dikkatlice kullanılabilir.
  • Uzmanlar açıkladı! Deprem bölgesinde nasıl temiz su elde edilir?

    Çamaşır kullanımı konusu ise şu şekilde açıklandı:

    Öncelikle 1 litrelik boş şişeye bir standart su bardağı ev tipi çamaşır suyu eklenip üzeri kullanılmak istenen suyla tamamlanmalıdır. Bu 1 litrelik şişede bulunan sulandırılmış çamaşır suyu ana solüsyon olarak kullanılacaktır ve asla içilmemelidir.

    Ardından 1 litrelik şişedeki ana solüsyondan her 5 litre suya bir çay kaşığı kadar ekleyip karıştırarak 30 dakika boyunca suyun temizlenmesini beklemelisiniz. 30 dakikanın ardından 5 litrelik su içilebilir veya gündelik işler için kullanılabilir (Temizlemek istediğiniz su bir damacana ise temizleyici solüsyondan 3-4 çay kaşığı kullanabilirsiniz).

    Su, zehirli kimyasallar ve petrol ile temas etmişse bu yöntemler işe yaramayacaktır. Dolayısıyla kimyasal maddeler ile kirlenmiş olma riski bulunan sular tüketilmemelidir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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