Çamaşır kullanımı konusu ise şu şekilde açıklandı:

Öncelikle 1 litrelik boş şişeye bir standart su bardağı ev tipi çamaşır suyu eklenip üzeri kullanılmak istenen suyla tamamlanmalıdır. Bu 1 litrelik şişede bulunan sulandırılmış çamaşır suyu ana solüsyon olarak kullanılacaktır ve asla içilmemelidir.

Ardından 1 litrelik şişedeki ana solüsyondan her 5 litre suya bir çay kaşığı kadar ekleyip karıştırarak 30 dakika boyunca suyun temizlenmesini beklemelisiniz. 30 dakikanın ardından 5 litrelik su içilebilir veya gündelik işler için kullanılabilir (Temizlemek istediğiniz su bir damacana ise temizleyici solüsyondan 3-4 çay kaşığı kullanabilirsiniz).

Su, zehirli kimyasallar ve petrol ile temas etmişse bu yöntemler işe yaramayacaktır. Dolayısıyla kimyasal maddeler ile kirlenmiş olma riski bulunan sular tüketilmemelidir.