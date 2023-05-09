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Uzmanlar güvenilmemesi gereken 10 insan özelliğini açıkladı!

İlişkilerin temel yapı taşlarından birisi de güvendir. Karşınızdaki insanın güvenilir olup olmadığını anlayabilmeniz için 10 basit yöntem uzmanlar tarafından belirlendi. İşte, güvenilmez insanların 10 özelliği...

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  • Uzmanlar güvenilmez insanların 10 özelliğini açıkladı! Karşınızdaki insanın güvenilmez olduğunu gösteren işaretler

    GÖZ TEMASI

    Karşı taraf yalan söylerken göz teması kurmakta zorlanabilir. Güvenilmez insanların ortak özelliklerinden birisi göz teması kuramamaktır.
  • Uzmanlar güvenilmez insanların 10 özelliğini açıkladı! Karşınızdaki insanın güvenilmez olduğunu gösteren işaretler

    TUTARSIZ DAVRANIŞLAR

    Kişinin davranışları etrafındaki olaylara ve kişilere bağlı olarak değişiyorsa bu karşınızdakinin dürüst davranmadığını gösterebilir. Karşınızdaki dürüst davranıyor olsa bile tutarsız davranışları ilişkiyi zedeleyebilir, çünkü çıkarları için hareket edebilir.
  • Uzmanlar güvenilmez insanların 10 özelliğini açıkladı! Karşınızdaki insanın güvenilmez olduğunu gösteren işaretler

    NEGATİF BEDEN DİLİ

    Beden dili, ağızdan önce haraket eder. Bu nedenle beden dili kişinin güvenilir olup olmadığıyla alakalı büyük ölçüde detay verir. Kollarını savuşturmak veya gülümsememek gibi olumsuz vücut dili birinin savunmaya geçtiğini ya da bir şey sakladığını ifade edebilir.

     
  • Uzmanlar güvenilmez insanların 10 özelliğini açıkladı! Karşınızdaki insanın güvenilmez olduğunu gösteren işaretler

    DÜZENBAZLIK

    Karşı taraf sizden bilmeniz gereken detayları saklıyorsa güvenilmez bir çizgi üzerinde durur. 
  • Uzmanlar güvenilmez insanların 10 özelliğini açıkladı! Karşınızdaki insanın güvenilmez olduğunu gösteren işaretler

    EMPATİ EKSİKLİĞİ

    Başkalarının duygularına aldırmayan bir kişi genellikle etik olmayan davranışlarda bulunur ve bencilce davranabilir.
  • Uzmanlar güvenilmez insanların 10 özelliğini açıkladı! Karşınızdaki insanın güvenilmez olduğunu gösteren işaretler

    BENMERKEZCİ DAVRANIŞ

    Sadece kendi ihtiyaçlarını benimseyen bir kişi başkalarını umursamadığı için güvenilmez tavırlar sergileyebilir. Ancak benmerkeziyetçilik ile özsaygı karıştırılmamalıdır.
  • Uzmanlar güvenilmez insanların 10 özelliğini açıkladı! Karşınızdaki insanın güvenilmez olduğunu gösteren işaretler

    AŞIRI ÖVÜNME

    Kendisini aşırı öven birisi hem kendisine güvenemez hem de karşı tarafa yeterli güveni veremez.

     
  • Uzmanlar güvenilmez insanların 10 özelliğini açıkladı! Karşınızdaki insanın güvenilmez olduğunu gösteren işaretler

    SÖZÜNDE DURAMAMA

    Karşı taraf verdiği sözlere sürekli bir bahane uyduruyor, yarı yolda bırakıyorsa o kişinin ipiyle kuyuya inilmez.
  • Uzmanlar güvenilmez insanların 10 özelliğini açıkladı! Karşınızdaki insanın güvenilmez olduğunu gösteren işaretler

    DEDİKODU VE SORUMSUZLUK

    Birisinin arkasından kötü konuşmak ile olayları değerlendirmek aynı şey değildir. Karşı taraf birisini kötüleyerek konuşuyorsa sizinde dedikodunuzu yapabilir. 

    Eylemlerinin sorumluluğunu kabul etmeyen birisi güvenilir değildir ve bir zorluk karşısında korkacağı için kaçacaktır.

    Kaynak: Awareness Act

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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