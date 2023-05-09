NEGATİF BEDEN DİLİ

Beden dili, ağızdan önce haraket eder. Bu nedenle beden dili kişinin güvenilir olup olmadığıyla alakalı büyük ölçüde detay verir. Kollarını savuşturmak veya gülümsememek gibi olumsuz vücut dili birinin savunmaya geçtiğini ya da bir şey sakladığını ifade edebilir.