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Uzmanlar öneriyor, evde uygulayabilirsiniz: İşte ishali kesen 10 besin

Sıcak havaların etkisinden, yediğiniz yiyeceklerden, üşütülen ayaklardan ya da enfeksiyondan ishale yakalanabilirsiniz ve bu durum çok can sıkıcı bir hal alabilir. Günlük yaşantıyı olumsuz etkileyen, karın ağrısı yaşatan ve en ağır durumlarda tuvaletten çıkamayan bir hale getiren ishali evde kesebileceğinizi biliyor musunuz? İşte uzmanların ishal sırasında yenmesi için önerdiği 11 besin…

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  • Uzmanlar öneriyor, evde uygulayabilirsiniz: İşte ishali kesen 10 besin

    Yaşadığınız ishal durumunda, ishalde yenmesi gereken yiyecekleri tüketerek bağırsaklarınızı eski sağlığına kavuşturabilirsiniz. Uzmanların da önerisiyle, bağırsak işleyişinizi normale döndürmek için tüketmeniz gereken 11 besini sizler için derledik.
  • Uzmanlar öneriyor, evde uygulayabilirsiniz: İşte ishali kesen 10 besin

    YOĞURT

    Yoğurt bağırsak florasını düzenler ve ishali keser. Özellikle ev yapımı yoğurdunuz var ise, uzmanlar bunu tüketmenizi önermektedir. Ev yapımı yoğurt ishali kısa sürede kesecektir.
  • Uzmanlar öneriyor, evde uygulayabilirsiniz: İşte ishali kesen 10 besin

    MUZ

    İshal olunca akla gelen ilk besin muzdur. Potasyum bakımından zengin olan muz, mideye zarar veren bakterilerin oluşumunu engeller. Vücudun kaybettiği potasyumunu da geri kazanmasını sağlar.
  • Uzmanlar öneriyor, evde uygulayabilirsiniz: İşte ishali kesen 10 besin

    KEÇİBOYNUZU

    E vitamini ve kalsiyum deposu olan keçiboynuzu ishali kesmek için oldukça etkilidir. Uzmanlar yoğurt içerisine karıştırılıp tüketilmesini önermektedir.
  • Uzmanlar öneriyor, evde uygulayabilirsiniz: İşte ishali kesen 10 besin

    ELMA

    Elma içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde sindirim sistemi bozukluklarını düzenlemek için oldukça etkili bir besindir.
  • Uzmanlar öneriyor, evde uygulayabilirsiniz: İşte ishali kesen 10 besin

    HAŞLANMIŞ PATATES

    İshalden kurtulmak için patatesi haşlayarak ve tercihe göre biraz tuz atarak tüketebilirsiniz. Patates hem ishali kesecek hem de bağırsaklarınızı yormadan sizi tok tutacaktır.
  • Uzmanlar öneriyor, evde uygulayabilirsiniz: İşte ishali kesen 10 besin

    ŞEFTALİ

    Aynı muz gibi postasyuma sahip olan şeftali, ishali kesen besinler arasında yer alıyor. Sindirim sistemini düzenleyen şeftali aynı zamanda size enerji verecek.
  • Uzmanlar öneriyor, evde uygulayabilirsiniz: İşte ishali kesen 10 besin

    YAĞSIZ MAKARNA

    Hem pratik hem de ishali kesen besinler arasında haşlanmış makarna bulunuyor. Muhtemelen her ishal olan kişinin aklına ilk gelen tariflerden biridir. İshaliniz var ise kolaylıkla bu tarifi yapabilirsiniz. Hem midenizi rahatsız etmeyecek hem de ishali hafifletecektir. 
  • Uzmanlar öneriyor, evde uygulayabilirsiniz: İşte ishali kesen 10 besin

    HAŞLANMIŞ TAVUK

    İshal olduğunuz günlerde protein ve mineral ihtiyacınızı haşlanmış tavuk ile karşılayabilir, suyundan da çorba yapabilirsiniz.
  • Uzmanlar öneriyor, evde uygulayabilirsiniz: İşte ishali kesen 10 besin

    YAĞSIZ PİRİNÇ

    Düşük lifli besinler arasında olan pirinci bir süre sıcak suyun içerisinde bekletip yağsız şekilde pişirerek tüketin. Hatta beklettiğiniz pirincin nişastalı suyunu da için.
  • Uzmanlar öneriyor, evde uygulayabilirsiniz: İşte ishali kesen 10 besin

    LİMONLU KAHVE

    Halk arasında denenen yöntemlerden biri olan limonlu kahve, ishali keser. Kullanılması gereken kahve ise türk kahvesidir. Bunun için bir tatlı kaşığı kahve üzerine limon sıkılıp yenmelidir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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