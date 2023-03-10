Uzmanlar öneriyor, evde uygulayabilirsiniz: İşte ishali kesen 10 besin

YAĞSIZ MAKARNA

Hem pratik hem de ishali kesen besinler arasında haşlanmış makarna bulunuyor. Muhtemelen her ishal olan kişinin aklına ilk gelen tariflerden biridir. İshaliniz var ise kolaylıkla bu tarifi yapabilirsiniz. Hem midenizi rahatsız etmeyecek hem de ishali hafifletecektir.