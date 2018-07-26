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Bunun tedavisi de ameliyat, kayropraktik ya da fizik tedavi değil. Çare kişinin günlük yaşam stilini değiştirmesi. Yani, kişi neyi yanlış yapıyorsa onu doğru yaparak bunu önleyebilir. Eğer tüm bunları yapmaya devam ediyorsa, yapılan tedaviler çok kalıcı olmuyor. Tedavi de olmuyorsa ve bu alışkanlıklarına devam ediyorsa, omurgadaki kemik ve diskler arasındaki yapılarda dejenerasyon oluyor.