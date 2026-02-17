Canlı
        Uzun dönem staj programına 15 bini aşkın başvuru - Teknoloji Haberleri

        Uzun dönem staj programına 15 bini aşkın başvuru

        Vodafone'un uzun dönem staj programına başvurular sona erdi. Geçen yıla kıyasla yüzde 88 artışla 15 bini aşkın başvurunun yapıldığı programa yüzde 73'ü kadın olmak üzere 60 stajyer alındığı açıklandı. Programa kabul edilen öğrenciler, şirketin İstanbul, Antalya, Diyarbakır, İzmir, Ankara ofislerinde görev yapacak.

        Giriş: 17.02.2026 - 11:12 Güncelleme: 17.02.2026 - 11:12
        Uzun dönem staj programına 15 bini aşkın başvuru
        Vodafone’dan yapılan açıklamaya göre, şirketin uzun dönem staj programına bu yıl bir önceki yıla kıyasla %88 artışla 15 bini aşkın başvuru yapıldı. Üniversite 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin başvuru yapabildiği programa 23 farklı üniversiteden alım yapılırken, %73’ü kadın olmak üzere toplam 60 kişi kabul edildi. Bu kişilerin 5’i, Vodafone’un üniversiteli gençlere yönelik düzenlediği “Bi’ Düşünsene” fikir maratonunu kazananlardan oluştu.

        Programa kabul edilen öğrenciler, Vodafone’un İstanbul, Antalya, Diyarbakır, İzmir, Ankara ofislerinde görev yapacak. Öğrenciler, şirketin farklı departmanlarında minimum 3 gün olacak şekilde esnek bir yapıda kendi çalışma günlerini seçebilecek. Ayrıca, önceki yıllardan farklı olarak staj süresini kendi planlarına göre 6, 12 ya da 18 ay olarak seçme esnekliğine sahip olacak.

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi:

        “Vodafone’da genç yeteneklere yatırım yapmak en büyük önceliklerimizden biri. Genç yetenekleri çekebilmek amacıyla güçlü bir işveren markası stratejisi oluşturmaya özen gösteriyor, gençlerin ihtiyaçlarını anlamaya ve kendimizi bu doğrultuda geliştirmeye dikkat ediyoruz. Amacımız, sunduğumuz gelişim fırsatları, istikrar ve güven ile gençler tarafından en çok tercih edilen işveren konumumuzu güçlendirmek. Uzun yıllardır devam ettirdiğimiz uzun dönem staj programıyla bugüne kadar yüzlerce gence profesyonel iş deneyimi sunduk. Bu yıl da 60 uzun dönem stajyer alımı yaptık. Bu yıl ayrıca, ‘Vodafone’da staj senin planına uyar’ diyerek programımızı tamamen esnek bir yapıya kavuşturduk. Öğrencilerimize 6, 12 veya 18 aylık staj modellerinden kendileri için uygun olanı seçme imkânı sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi gelecekte de gençler en büyük motivasyonumuz ve rehberimiz olmaya devam edecek.”

        DISCOVER GENÇ YETENEK PROGRAMI’NA ÖNCELİKLİ ADAYLIK FIRSATI

        Vodafone’un uzun dönem staj programı, yıllardır yüzlerce gencin kariyer yolculuğuna eşlik ediyor. Program, gençlere yalnızca staj değil, başlangıç rollerine ve Discover Genç Yetenek Programı’na öncelikli adaylık fırsatı da sunuyor. Vodafone’da staj yapan gençler, tekrar iş arama stresine girmeden, kariyerlerini Vodafone’da sürdürme şansı elde ediyor. Bu gençlere çevik çalışma, esneklik ve global iş yapış kültürüne dayalı bir çalışma modeli sunuluyor. Uzun dönem staj programı, gençlere mentorluk, gerçek projelerde görev alma, kurumsal iş yapışına erken adaptasyon, global deneyim gibi avantajlar sunuyor.

