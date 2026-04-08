Uzun koşuların 'sessiz' kabusu: Kanamaya kadar gidiyor! İşte göğüs ucu tahrişini önlemenin 6 yolu
Koşu sırasında göğüs ucu hassasiyeti yaşıyor musunuz? Spor literatüründe ''koşucu göğüs ucu'' olarak bilinen bu durum, sürtünmeye bağlı tahrişten kaynaklanıyor. Uzun koşularda ortaya çıkan bu sorun, sadece can yakmakla kalmıyor, antrenmanınızı yarıda kesmenize bile neden olabiliyor. Üstelik sandığınızdan daha yaygın. İyi haber ise şu: Basit önlemlerle bu sorunun önüne geçmek mümkün. İşte, konforlu bir koşu için göğüs ucu sürtünmesini önlemenin 6 yolu...
Koşu, sağlıklı yaşamın en erişilebilir yollarından biri. Minimum ekipmanla maksimum fayda sağlar. Ancak özellikle uzun mesafe koşucularının sıkça karşılaştığı, fakat çoğu zaman dile getirilmeyen bir problem var: koşucu göğüs ucu… İlk başta hafif bir hassasiyet gibi başlayan bu durum, ilerlediğinde ciddi bir tahrişe ve hatta kanamaya dönüşebiliyor. Üstelik sadece profesyonel sporcuların değil, düzenli koşuya yeni başlayanların da başına gelebiliyor. Peki bu sürtünmeyi nasıl durdurabilirsiniz? İşte en etkili 6 yol…
NASIL OLUŞUR?
Koşucu göğüs ucu (jogger’s nipple), temel olarak sürtünmeye bağlı gelişir. Koşu sırasında tişört ya da spor sütyeninin sürekli hareket etmesi, özellikle terle birlikte cildi daha hassas hale getirir. Bu durum, göğüs ucunda tahrişe neden olur.
Terin tuzlu yapısı da cildi daha fazla kurutarak sürtünmenin etkisini artırır. Özellikle uzun süreli koşularda bu etki katlanarak büyür.
Sürtünmeden zarar görmüş göğüs uçları kırmızı, kuru ve tahriş olmuş görünebilir ve dokunulduğunda hassas hissedilebilir. Kanama da mümkündür.
KİMLERDE GÖRÜLÜR?
Bu sorun sanıldığından çok daha geniş bir kitleyi etkiler:
Uzun mesafe koşucuları
Maraton ve yarı maraton koşanlar
Pamuklu ve dikişli kıyafet giyenler
Yoğun terleyen kişiler
Erkek koşucular (koruyucu katman olmadığı için daha sık)
Yeni başlayan koşucularda da yanlış kıyafet seçimi nedeniyle sıkça görülebilir.
BELİRTİLERİ NELER?
Koşucu göğüs ucunun en yaygın belirtileri şunlardır:
Yanma ve batma hissi
Kızarıklık ve hassasiyet
Kuruma ve kabuklanma
İleri durumlarda kanama
Bu belirtiler genellikle koşu sırasında başlar ve sonrasında daha da belirgin hale gelir.
NASIL ÖNLENİR?
Koşucu göğüs ucu sorunu basit yöntemlerle önlenebilir. İşte bir sonraki uzun koşunuza çıkmadan önce sürtünmeyi engellemek için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:
Koşuya çıkmadan önce göğüs uçlarınıza vazelin, anti-chafing krem veya balm sürün.
Göğüs ucunu koruyucu bantla kapatın. Ancak ürünün cilt üzerine uygulanmak üzere tasarlandığından emin olun. Yanlış türde bir bant, yapışık kalmayabilir veya o kadar yapışkan olabilir ki cildinizi tahriş edebilir ya da çıkarılması zor olabilir.
Ağır veya pürüzlü kumaşlar yerine dikişsiz ve teknik kumaş (polyester, dry-fit) tercih edin.
Pamuklu tişörtler, ağırlaşıp terle ıslandığında bu tür tahrişe neden olur. Bu nedenle pamuklu tişörtlerden kaçının.
Vücuda iyi oturan bir tişört, kumaşın ileri geri hareketini de azaltabilir. Rahat ve destekleyici bir spor sütyeni giymek de koşucu göğüs ucunu önleyebilir.
Hafif ve teri hızlı emen giysiler giyin. Bu kumaşlar, teri cildinizden tişörtün dış yüzeyine taşır ve burada buharlaşmasını sağlar. Ayrıca cildinize yapışıp sürtünme olasılığı da daha azdır.
Uzun koşularda yedek kıyafet planlayın.
NE ZAMAN CİDDİYE ALINMALI?
Göğüs uçlarınızın iyileşmesine yardımcı olmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
Sürtünmeden tahriş olmuş göğüs uçlarınızı sabun ve ılık suyla nazikçe temizleyin.
Temiz bir havluyla hafifçe kurulayın, ovmayın.
Sürtünme çok şiddetliyse, enfeksiyon riskini azaltmak için antibakteriyel bir merhem sürün.
Sürtünmüş bölgeye sürtünmeyecek ve durumu kötüleştirmeyecek bol giysiler giyin. Göğüs uçlarınız çok hassassa, nefes alabilen bir gazlı bez koyun ve ek koruma sağlamak için bantla sabitleyin.
Göğüs uçlarınızın iyileşmesi için koşuya birkaç gün ara vermeyi düşünün. (Koşmaya çıkarsanız, daha fazla tahrişi önlemek için önlemler alın.)
Çoğu vaka birkaç gün içinde düzelir. Daha şiddetli vakaların tamamen iyileşmesi birkaç hafta sürebilir.
NOT: Eğer tahriş açık yaraya dönüşmüşse, kanama uzun süre devam ediyorsa veya enfeksiyon belirtileri (şişlik, iltihap, yoğun ağrı) varsa bir uzmana başvurun.
