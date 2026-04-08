Uzun koşuların 'sessiz' kabusu: Kanamaya kadar gidiyor! İşte göğüs ucu tahrişini önlemenin 6 yolu

NASIL OLUŞUR?

Koşucu göğüs ucu (jogger’s nipple), temel olarak sürtünmeye bağlı gelişir. Koşu sırasında tişört ya da spor sütyeninin sürekli hareket etmesi, özellikle terle birlikte cildi daha hassas hale getirir. Bu durum, göğüs ucunda tahrişe neden olur.

Terin tuzlu yapısı da cildi daha fazla kurutarak sürtünmenin etkisini artırır. Özellikle uzun süreli koşularda bu etki katlanarak büyür.

Sürtünmeden zarar görmüş göğüs uçları kırmızı, kuru ve tahriş olmuş görünebilir ve dokunulduğunda hassas hissedilebilir. Kanama da mümkündür.