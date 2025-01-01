Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Uzun süre yüksek ses maruziyeti işitme kaybına yol açıyor | Sağlık Haberleri

        Yüksek sesle müzik dinleyenlere kötü haber

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu Erdem, yüksek sese maruz kalmanın işitme kayıplarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 16:56 Güncelleme: 01.01.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kulaklıkla yüksek sesli müzik dinleyenlere kötü haber
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Doç. Dr. Erdem, özellikle çocukluk çağında artan kulaklık kullanımının gelecekte ciddi işitme sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

        "UZUN SÜRE YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLENMESİNİ ÖNERMİYORUZ"

        İç kulaktaki tüylü sinir hücrelerinin sese hassasiyetinin yüksek olduğunu ifade eden Erdem, "Kulağa yüksek miktarda ses gelmesi bizim hiç istemediğimiz bir şey. Çünkü iç kulaktaki sinir hücreleri, bunlara tüylü hücreler diyoruz, sese çok hassastır. Bunlar da sonuçta sinir hücresidir. Yüksek sese maruz kalma durumuna bağlı sinir hücresinin hasar alması ve maalesef geriye dönüşü olmuyor. Bu sese uzun süre ve fazla maruz kalırsak harabiyet o kadar fazla oluyor. Dolayısıyla günümüzde çocukluk çağında bile artık kulaklıkların sık kullanımı ilerleyen yıllarda işitme kayıplarının artmasına sebep oldu. Günümüzde sebep oldu ilerde daha fazla sebep olacak. Hiç önerdiğimiz bir şey değil kulaklıkla uzun süre yüksek sesle müzik dinlenmesi" dedi.

        İŞİTME KAYBINA YOL AÇABİLİR

        Doç. Dr. Erdem, özellikle kulaklıkla uzun süre müzik dinlenmesi gibi alışkanlıkların, ilerleyen yıllarda işitme kayıplarının artmasına yol açacağını vurguladı ve yüksek sese maruz kalmaktan kaçınılması gerektiğini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Sergen Yalçın'da sona doğru!
        Sergen Yalçın'da sona doğru!
        Aynı şehirde iki ayrı görüntü!
        Aynı şehirde iki ayrı görüntü!
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        Eski eşini benzinle ateşe vermişti! Şaşırtan ifade!
        Eski eşini benzinle ateşe vermişti! Şaşırtan ifade!
        Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı
        Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?