Doç. Dr. Erdem, özellikle çocukluk çağında artan kulaklık kullanımının gelecekte ciddi işitme sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

"UZUN SÜRE YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLENMESİNİ ÖNERMİYORUZ"

İç kulaktaki tüylü sinir hücrelerinin sese hassasiyetinin yüksek olduğunu ifade eden Erdem, "Kulağa yüksek miktarda ses gelmesi bizim hiç istemediğimiz bir şey. Çünkü iç kulaktaki sinir hücreleri, bunlara tüylü hücreler diyoruz, sese çok hassastır. Bunlar da sonuçta sinir hücresidir. Yüksek sese maruz kalma durumuna bağlı sinir hücresinin hasar alması ve maalesef geriye dönüşü olmuyor. Bu sese uzun süre ve fazla maruz kalırsak harabiyet o kadar fazla oluyor. Dolayısıyla günümüzde çocukluk çağında bile artık kulaklıkların sık kullanımı ilerleyen yıllarda işitme kayıplarının artmasına sebep oldu. Günümüzde sebep oldu ilerde daha fazla sebep olacak. Hiç önerdiğimiz bir şey değil kulaklıkla uzun süre yüksek sesle müzik dinlenmesi" dedi.