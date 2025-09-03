Vaclav Cerny: Güzel anlar yaşamak ve yaşatmak istiyorum

Beşiktaş'ın Alman ekibi Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Çek futbolcu Vaclav Cerny, siyah-beyazlı kulübün ABD merkezli YouTube şirketinin sosyal medya platformunda açıklamalarda bulundu.

"GÜZEL ANLAR YAŞAMAK VE YAŞATMAK İSTEMİYORUM" Beşiktaş'ta olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren 27 yaşındaki oyuncu, "Buraya gelmek ve burada olmak için sabırsızlanıyordum. Taraftarların önünde sahaya çıkmak, onlara hak ettiklerini vermek ve güzel anlar yaşamak için sabırsızlanıyorum. Kulübüm için başarılar kazanmak istiyorum. Hepimiz bunun için çalışmalıyız. Çok net bir şekilde tek hedefimiz, maksimum seviyede başarılı olmak. Ben de bunun bir parçası olmak istiyorum. Uzun yıllar boyunca, bu harika kulüp için güzel anlar yaşamak ve yaşatmak istiyorum. Siyah formamızı giyiyorum, soyadım siyah anlamına geliyor. Bence güzel bir uyum." ifadelerini kullandı. REKLAM

BEŞİKTAŞ'A GELİŞ SÜRECİ Transfer sürecinden bahseden Cerny, sürecin hızlı geliştiğini belirterek, şunları kaydetti: "Benimle ilk iletişime geçildiği andan itibaren bu adımı atmak konusunda tamamen emindim. Çevremdeki herkes şunu çok iyi biliyor ki buraya gelmek için gerçekten çok istekliydim. Bu gerçekleştiği için gerçekten çok mutluyum. Bu forma, herkesin çok iyi bildiği bir forma. Şimdi de bu formayı giyebildiğim için çok daha iyi hissediyorum. Beşiktaş'a gelmeden, daha önce tanıdığım birkaç kişiyle konuşma şansım oldu. Orkun ile konuştum. Hollanda'da oynadığım dönemde birçok kez rakip olduk. David Jurasek ile konuştum. Çek milli takımından yakın arkadaşım. Rıdvan ile konuştum. Geçen sezon Rangers'ta beraberdik. Bu arkadaşlarımla olan konuşmalar, buraya gelmemde gerçekten önemli rol oynadı. Çünkü onlarla olan konuşmalarım ve bana anlattıkları şeyler çok pozitifti. Anlattıklarıyla beraber buraya gelmeye tamamen emin oldum diyebilirim." REKLAM

"BURADAKİ FUTBOLU DENEYİMLEMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM" Farklı ülkelerin futbol kültürlerini deneyimlemenin önemli olduğuna değinen Çek futbolcu, "Mesela İskoçya'da inanılmaz bir taraftar kültürü var. Bu açıdan Türkiye ile bir benzerlikleri olduğunu düşünüyorum. Buradaki tecrübelerim ve duyduklarım bana böyle düşündürüyor. Hollanda, futbolun fabrikası diyebiliriz. Genç futbolcuları iyi yetiştiriyorlar. Almanya, çok rekabetçi bir yer. Güzel bir karışım olduğunu düşünüyorum. Bu ülkelerde, bunları deneyimleme fırsatı elde ettiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Buradaki futbolu deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Zaten Beşiktaş ve Türk futbolu hakkında birçok şey biliyorum. Sahaya çıkmak için de sabırsızlanıyorum." şeklinde görüş belirtti. Cerny, Beşiktaş'ın tekrardan kadrosuna kattığı Rıdvan Yılmaz ile yeniden aynı takımda yer alacağı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Rıdvan Yılmaz, bence hem çok iyi bir insan hem de çok iyi bir oyuncu. Onu tekrar göreceğim için mutluyum. Çünkü onunla geçirdiğim süre hem çok uzun hem de çok kısa bir süreydi diyebilirim. Umarım beraber daha fazla sahaya çıkarız. Şu anda bunun için elimizde bir fırsat var. Onun da benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum." dedi.