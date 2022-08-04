Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a konuk oldu.
Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
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Temsilcimiz maç boyunca birçok tehlikeli pozisyon üretirken Vaduz savunması üç pozisyonda şutları çizgi üzerinden çıkardı.
71'de Sasere, Vaduz'u 1-0 öne geçiren golü kaydederken temsilcimiz 88'de yanıt verdi.
Gelişen hızlı atakta çizgi üzerinde çıkan topu iyi takip eden Muhammet Demir'in vuruşunda top çizgiyi bu kez geçti ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip, 3. eleme turunda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz takımını geçerse UEFA Konferans Ligi Play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.
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