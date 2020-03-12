Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman'ın validesi Hünkar Yaman karakterine hayat veren başarılı oyuncunun ayrılmak istediği iddia edildi. Geçen sezonda böyle bir iddia gündeme gelmiş ancak yapımcı tarafından yalanlanmıştı. Bunun üzerine Usta oyuncu Vahide Perçin'in Nazan Kesal'ın kadroya dahil olması sonucu böyle bir karar aldığı söylentileri yayılırken, Perçin'in sette bazı konularda yaşananlardan ötürü kesin ayrılık kararı aldığı konuşuluyor.