İki kızı uyuyordu! Sonrası vahşet! 0:00 / 0:00

DHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde, öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'ta, 3 katlı bir apartmanda insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre Ahmet (50) ve Semra Çetin (48) çifti arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Kavga sırasında Ahmet Çetin, mutfaktan aldığı bıçakla Semra Çetin'i defalarca bıçakladı. Semra Çetin hayatını kaybederken Ahmet Çetin ise olay yerinden kaçtı.

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Olay sırasında odasında uyuyan çiftin 2 kızından biri, uyanıp odasından çıktığında annesinin kanlar içinde yerde yatarken buldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Semra Çetin´in öldüğünü tespit etti. Polis, Ahmet Çetin'in yakalanması için çalışma başlattı.