İki kızı uyuyordu! Sonrası vahşet!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaVAHŞET! SON DAKİKA: Kızları uyurken eşini defalarca bıçakladı - Haberler
ABONE OL

İki kızı uyuyordu! Sonrası vahşet!

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Ahmet Çetin (50),2 kızı odalarında uyurken tartıştığı eşi Semra Çetin'i (48),defalarca bıçaklayarak öldürdü. Çetin´in cansız bedenini, sesler üzerine uyanan 24 yaşındaki kızı buldu. Polis, olay yerinden kaçan katil zanlısı kocayı arıyor

VAHŞET! SON DAKİKA: Kızları uyurken eşini defalarca bıçakladı - Haberler
İki kızı uyuyordu! Sonrası vahşet!
0:00 / 0:00
DHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde, öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'ta, 3 katlı bir apartmanda insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre Ahmet (50) ve Semra Çetin (48) çifti arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Kavga sırasında Ahmet Çetin, mutfaktan aldığı bıçakla Semra Çetin'i defalarca bıçakladı. Semra Çetin hayatını kaybederken Ahmet Çetin ise olay yerinden kaçtı.

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Olay sırasında odasında uyuyan çiftin 2 kızından biri, uyanıp odasından çıktığında annesinin kanlar içinde yerde yatarken buldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Semra Çetin´in öldüğünü tespit etti. Polis, Ahmet Çetin'in yakalanması için çalışma başlattı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Diyanet il il bayram namazı saatleri 2021 açıkladı! Bayram namazı camilerde kılınacak mı?
GÜNDEM2021 İl il bayram namazı saatleri açıklandı!
Son dakika: AK Partili Hamza Dağ: Maksat hasıl oldu - Haberler
GÜNDEMAK Partili Hamza Dağ: Maksat hasıl oldu
Anneler Günü ne zaman 2021? Anneler Günü hangi gün, hangi tarihte? Anneler Günü şiirleri
GÜNDEMAnneler Günü ne zaman, hangi gün?
İBB: Bakırköy'de halk ekmek büfesi kundaklandı - Haberler
GÜNDEMİBB: Bakırköy'de halk ekmek büfesi kundaklandı
Tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanma bir hafta daha uzuyor mu, ne zaman bitecek?
GÜNDEMTam kapanma uzatılacak mı?
SAHTE POLİS DEHŞETİ! Son dakika: Ugandalıları Ugandalı soydu! - Haberler
GÜNDEMUgandalıları Ugandalı soydu!
Baba ile oğlu bir hafta ara ile korona kurbanı
GÜNDEMBaba ile oğlu bir hafta ara ile korona kurbanı
Kadir Gecesi ibadetleri neler? Diyanet 2021: Kadir Gecesi'nde okunacak dualar, yapılacak ibadetler
GÜNDEMKadir Gecesi ibadetleri neler?
Kadir Gecesi ne zaman, bu gece mi? 2021 Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü - Diyanet
GÜNDEMKadir Gecesi ne zaman?
SON DAKİKA: Foseptikteki vahşette önemli gelişme: Eşi gözaltına alındı! - Haberler
GÜNDEMFoseptikteki vahşette önemli gelişme!