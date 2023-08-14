Gaziantep'te köpekler tarafından parçalanmış cansız bebek bedeni bulundu! - En son haberler

Gaziantep'te köpekler tarafından parçalanmış cansız bebek bedeni bulundu! - En son haberler

Vahşet! Parçalanmış cansız bebek bulundu! Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kızılhisar mevkiinde, bir üst geçidin altında köpekler tarafından parçalanmış bebeğe ait cansız beden bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Korkunç olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Kızılhisar mevkiinde boş bir arazide yaşandı. Dün öğle saatlerinde köprüden geçen vatandaş boş arazide sahipsiz sokak köpeklerinin bir şeyler yediğini fark etti.

VATANDAŞ DURUMU İHBAR ETTİ

İHA'da yer alan habere göre daha sonra poşetin içerisinde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

BEBEK HAYATINI KAYBETMİŞ

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, poşete koyulmuş olan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

2 GÜN ÖNCE DÜNYAYA GELMİŞ

Bebeğin cansız bedeninin bir kısmının köpekler tarafından parçalandığı öğrenilirken, yeni doğmuş bebeğin tahminen iki gün önce boş araziye terk edildiği iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma, bebeği atanları bulmak için çalışma başlattı.