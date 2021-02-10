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HaberlerGündem3. SayfaZEHİR... Son dakika "Balık kafalı" vahşet! 8 çoban köpeği ile 2 tilki ölü bulundu
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Sakarya'da çoban köpekleri ile tilkiler ölü bulundu! 'Zehir' iddiası

Sakarya'nın Geyve ilçesinde etrafa bırakılan balık kafalarıyla zehirlendiği öne sürülen 8 çoban köpeği ile 2 tilki öldü. Balık kafaları incelenmek üzere bölgeden alındı. Aile, köpeklerinin kasıtlı olarak zehirlendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

ZEHİR... Son dakika
8 çoban köpeği ile 2 tilki ölü bulundu
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AA

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çoban köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eden aile suç duyurusunda bulundu.

Sekiharman Mahallesi'nde hayvancılık yapan Mehmet Ali Ünlü ve ailesi, besledikleri 8 çoban köpeğini kırsal alanda yerde ölü ve bazılarını da can çekişirken buldu.

Acı çeken köpekler müdahaleye rağmen kurtarılamazken, aile, yaptığı araştırmada 2 tilkinin daha telef olduğunu tespit etti. Bölgeye bırakılmış çok sayıda balık kafası bulan aile, jandarmaya haber verdi. Balık kafaları incelenmek üzere bölgeden alınırken, aile, köpeklerinin kasıtlı olarak zehirlendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ailenin köpekleri bulduğu anlara ait görüntüler ise cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Kendi hayvanlarının yanı sıra bölgedeki vatandaşların hayvanlarını da otlattığını belirten Mehmet Ali Ünlü, "Bu ne vicdansızlıktır. Bir canlıyı kasten öldürmek insanlığa sığar mı? Bu masum hayvanları katledenler en ağır biçimde cezalandırılmalı. Üzüntümüz bir yana, 400 adet küçükbaş sürümüz de şimdi sahipsiz kaldı" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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