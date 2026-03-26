Vahşet! Tartıştığı kadına kurşun yağdırdı!

Bıçaklı saldırıda öldürülen Ahmet Minguzzi'nin annesini tehdit eden şüpheli tutuklandı

Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin, 21 Mart'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne başvurarak, sosyal medyada çeşitli hesaplardan tehdit ve hakaret içerikli yorumlar ve mesajlar aldığını bildirmesi üzerine yapılan çalışmada gözaltına alınan şüpheli M.E. (34) Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. (AA)