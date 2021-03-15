Suriyeli kadın yakılıp yol kenarına atıldı!

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 35. kilometresinde vücudunun bir bölümü yanmış halde cansız beden gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi.
AA'nın haberine göre, olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin Suriye uyruklu 38 yaşındaki Futem Alhamadi'ye ait olduğunu belirledi.
Üzerine benzin dökülerek yakıldığı belirlenen Alhamadi'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, cinayet zanlısı veya zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.
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