Vajinal Mantar Neden Olur, Nasıl Geçer? Evde Doğal Yöntemlerle Vajinal Mantara Ne İyi Gelir?

Vajinal mantar neden olur, nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Aslında bu bir enfeksiyon çeşididir. Vücudun çeşitli bölgelerinde oluşabildiği gibi vajinada da oluşabilir. Kaşıntının dışında vajinal mantarların tedavi edilmemesi zaman içinde daha kötü hastalıklara bile yol açabilir. Bu nedenle herkes kısa zamanda vajinal mantarlardan kurtulmak ister. Bu mantarlara iyi gelen doğal çözümler bulunduğu gibi ilerlediğinde mutlaka uzman bir doktorla görüşmek de gerekebilir.

Eğer böyle bir sorununuz varsa öncelikle evde tedavi yöntemlerini deneyip geçmediğinde bir doktora başvurabilirsiniz. Vajinal mantarların tedavisinin ertelenmesi olumsuz durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu içeriğimizde vajinal mantar neden olur, nasıl geçer? Evde doğal yöntemlerle vajinal mantara ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte vajinal mantar ile ilgili tüm merak edilenler…

Vajinal Mantar Nedir?

Vajinal mantar çok fazla kadında görülen bir sağlık sorunudur. Dolayısıyla çok fazla kadın vajinal mantar nedir? diye merak eder. Vajinada ya da çevresindeki dokuların tahrişi, bölgede oluşan akıntılarla geçmeyen kaşıntılara neden olan enfeksiyon vajinal mantar olarak bilinmektedir. Tıp literatüründe “Vajinal kandidiyazis” ismiyle de bilinen söz konusu hastalık, pek çok kadında görülmektedir.

Vajinal Mantar Neden Olur?

Vajinal mantar çeşitli nedenlerle oluşabilen bir rahatsızlıktır. Peki vajinal mantar neden olur? Öncelikle vajinanın normalde sahip olduğu doğal bir florası vardır. Bu bozulduğunda vajinal mantarların oluşmasına zemin hazırlanmış olur. Östrojen seviyesinde artış, antibiyotik kullanımının aşırı olması, şeker hastalığı, bağışıklık sisteminin bozulması ve hormon tedavileri vajinanın doğal florasını bozduğundan vajinal mantar oluşabilir.

Vajinal Mantar Nasıl Geçer?

Vajinal mantar pek çok kadının korkulu rüyası olduğundan ve tedavi edilmeden geçmediği için vajinal mantar nasıl geçer? Sorusu pek çok kadın tarafından sorulmaktadır. Vajinal mantar bir çeşit mantar enfeksiyonu olduğundan ancak mantara karşı verilen ilaçlarla geçmektedir. Ortalama 1 hafta kullanılması gereken bu ilaçlar tablet, krem ve fitil şeklinde olabilir. Ana amaç bölgeden mantarın tamamen temizlenmesidir.

Vajinal Mantara Ne İyi Gelir?

Vajinal mantarın tedavisinin hızlı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Peki vajinal mantara ne iyi gelir? Öncelikle kadının cinsel bakımdan aktif olup olmadığında göre tedavi değişiklik gösterebilmektedir. Aktif olan kadınlara çoğunlukla vajinal fitil verilmektedir. Vajinal mantarlar cinsel yaşamı olmayan kadınlarda da olabilir. Henüz hiç cinsel yaşamı olmayan bir kadında vajinal mantar oluştuğunda hap tedavisi uygulanmaktadır. Her iki tedaviye de destek olarak mantar kremlerinden destek alınabilir.

Vajinal Mantar Doğal Çözümler

Vajinal mantar doğal çözümler de olabilmektedir. Örneğin mantara iyi geldiği bilinen çay ağacı yağı ya da kremi ve probiyotik desteği uygulanabilir. Ancak yine de birkaç gün içerisinde mantarda herhangi bir değişiklik olmazsa vakit kaybetmeden bir kadın doğum uzmanıyla görüşmekte fayda vardır.

Vajinal Mantar Evde Geçer mi?

Pek çok kadın vajinal mantar evde geçer mi? Diye merak eder. Ancak özellikle vajinal mantarın evde tedavisi çok uzun ve zahmetli olabilmektedir. Dolayısıyla vakit kaybetmeden uzman bir doktorla görüşerek hızlı bir şekilde tedaviye başlamakta fayda vardır. Çünkü vajinal mantar akıntı, kaşıntı ve kötü koku yaydığı için günlük yaşamı olumsuz etkiler. Yine de evde yapılanlar vajinal mantarı geçirmezse mutlaka bir doktora görünün

Vajinal Mantara İyi Gelen Şeyler

Vajinal mantara iyi gelen şeyler arasında vajinal kremler ve fitiller başta gelmektedir. Ancak bazı durumlarda evde yapılan tedaviler de mantara iyi gelebilir. Her şeye rağmen vajinal mantar sorunu yaşarsanız vakit kaybetmeden uzman bir doktorla görüşün.