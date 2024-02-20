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        Haberler Spor Voleybol VakıfBank: 1 - Antonio Carraro Imoco Volley: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        VakıfBank: 1 - Antonio Carraro Imoco Volley: 3 | MAÇ SONUCU

        CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında V.Bank, A Milli Takım başantrenörü Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı Imoco Volley takımına 3-1 mağlup oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 22:57 Güncelleme: 20.02.2024 - 22:57
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        VakıfBank, Imoco'ya diş geçiremedi
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        Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, İtalya'nın Antonio Carraro Imoco Volley takımına 3-1 yenildi.

        Bu karşılaşmanın rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanacak.

        Salon: VakıfBank Spor Sarayı

        Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)

        VakıfBank: Gabi, Ogbogu, Cansu Özbay, Frantti, Zehra Güneş,

        Thompson (Ayça Aykaç, Carutasu, Van Aalen, Derya Cebecioğlu)

        Antonio Carraro Imoco Volley: Fahr, Haak, Robinson Cook, De Kruijf, Wolosz, Plummer (De Gennaro, Gennari, Lubian, Bugg)

        Setler: 25-23, 17-25, 18-25, 18-25

        Süre: 109 dakika (30, 25, 26, 28)

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