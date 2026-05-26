        Haberler Spor Voleybol VakıfBank, Ayça Aykaç'a veda etti

        VakıfBank, Ayça Aykaç'a veda etti

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli libero Ayça Aykaç Altıntaş ile yollarını ayırdı.

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 13:46
        VakıfBank, Ayça Aykaç'a veda etti!

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli oyuncu Ayça Aykaç Altıntaş'la yolların ayrıldığını açıkladı.

        Sarı-siyahlı kulübün açıklamasında, "2009 yılında kapısından girdiği VakıfBank ailesinde başarıları ve sonsuz emeklerinin yanı sıra bu aileye kattığı değerler ve formamızı temsil etmekte gösterdiği üstün karakteriyle ailemizin kızı olan Ayça'ya veda ediyoruz. Arkasında bıraktığı 24 kupa ve sayısız başarılarından çok daha fazlasıyla hatırlayacağımız Ayça'ya sonsuz teşekkürlerimizi sunar, kariyerinde ve hayatında sağlık ve başarılar dileriz. Yolun açık olsun Ayça." ifadeleri kullanıldı.

        BAŞARILARLA DOLU VAKIFBANK KARİYERİ

        2009 yılında VakıfBank altyapısına dahil olan Ayça, 2014-2015 sezonunda A takıma yükseldi.

        Tecrübeli libero, sarı-siyahlı formayla 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 7 Sultanlar Ligi, 5 Kupa Voley ve 4 Şampiyonlar Kupası olmak üzere 24 şampiyonluk yaşadı.

