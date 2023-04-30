EN ÇOK EZCACIBAŞI KAZANDI



Türkiye Kadınlar Voleybol Türkiye Kupası'nı 9 kez ile en çok kazanan takım Eczacıbaşı olurken finalistlerden Vakıfbank 8, Fenerbahçe Opet ise 3 kez kupayı kazanmayı başardı.